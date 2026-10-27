Les obligations japonaises reculent, le rebond des actions du secteur de l'IA sapant la demande de valeurs refuges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Rocky Swift

Les obligations d'État japonaises (JGB) ont reculé mardi, le rebond des actions liées à l'IA ayant sapé la demande d'actifs refuges, tandis que les investisseurs attendaient des indications sur les futures hausses de taux lors des réunions des banques centrales prévues cette semaine.

Voici quelques détails:

* Le rendement de référence des obligations d'État japonaises à 10 ans JP10YTN=JBTC a grimpé de 1,5 point de base pour atteindre 2,795%. Les rendements évoluent à l'inverse des cours des obligations

* Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé cette nuit, les investisseurs se positionnant en prévision de l’annonce mercredi de la décision de la Réserve fédérale sur les taux. Les actions, tant aux États-Unis qu’au Japon , ont fortement rebondi, l’optimisme étant revenu dans le secteur de l’IA avant la publication des résultats des « hyperscalers » , notamment Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O

* La Banque du Japon devrait, selon les prévisions générales, marquer une pause lors de sa réunion des 29 et 30 octobre après avoir relevé ses taux à 1,25% en septembre; de nombreux acteurs du marché tablent sur une hausse à 1,5% en décembre, tandis que certains envisagent janvier comme une alternative

* « Avec la publication des résultats des hyperscalers américains et les réunions de politique monétaire japonaises et américaines prévues en milieu de semaine, le marché des taux du yen pourrait avoir du mal à trouver une orientation », a déclaré Shinichiro Kadota, responsable de la stratégie de change et de taux chez Barclays, dans une note

* L’ancien gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Haruhiko Kuroda, a déclaré dans un ouvrage récemment publié qu’il était certain que la banque centrale examinerait la possibilité de relever ses taux de 25 points de base à chacune de ses prochaines réunions de politique monétaire afin de les rapprocher de niveaux neutres. L’ancien vice-gouverneur Masazumi Wakatabe a écrit dans un autre ouvrage que la BOJ aurait besoin de « donner de nombreuses explications » si elle relevait ses taux alors que la croissance réelle est négative et que l’inflation est principalement de nature « cost-push »

* Le rendement des obligations d'État japonaises à 20 ans

JP20YTN=JBTC a progressé de 1 point de base à 3,595%, tandis que celui des obligations à 30 ans JP30YTN=JBTC est resté stable à 3,805%

* Le rendement des obligations d'État japonaises à 2 ans

JP2YTN=JBTC , le plus sensible aux taux directeurs de la Banque du Japon, a progressé pour la deuxième journée consécutive, gagnant 1 point de base à 1,885%. Le rendement des obligations d'État japonaises à 5 ans JP5YTN=JBTC a augmenté de 1,5 point de base à 2,240%