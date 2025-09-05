Les obligations internationales de la Colombie augmentent après l'accord de rachat de la dette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(L'arrière-plan s'enrichit) par Rodrigo Campos et Nelson Bocanegra

Les obligations internationales en dollars de la Colombie ont augmenté vendredi après qu'un groupe de banques ait annoncé les résultats d'un accord de rachat de plus de 5 milliards de dollars de dette.

L'émission 2035 a gagné environ 2 cents pour s'échanger à 107,41 cents le dollar.

Le ministère colombien des finances cherche à réduire le coût de sa dette en raison de la détérioration des finances publiques du pays sud-américain, notamment par le biais d'échanges de dettes et de rachats de dettes étrangères et nationales.

Les banques, dont BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs et JPMorgan, ont déclaré que le montant total du capital acheté était de 5,44 milliards de dollars, avec un prix d'achat total de 4,6 milliards de dollars, ce qui indique une décote par rapport à la valeur nominale. Les échéances vont de 2027 à 2061.

En juillet, le ministère des finances a déclaré qu'il cherchait à obtenir environ 10 milliards de dollars par le biais de cette opération, bien que les résultats dépendent du montant de la dette que les détenteurs actuels d'obligations acceptent de vendre aux banques. Le ministère n'a pas répondu à une demande de commentaire sur l'opération vendredi.

Le gouvernement a suspendu sa règle fiscale pendant trois ans, après quoi il a relevé son objectif de déficit à 7,1 % du produit intérieur brut (PIB), ce qui a incité les agences Moody's et S&P à abaisser la note de crédit de la quatrième économie d'Amérique latine.

Cette semaine, le ministère des finances a présenté au Congrès un projet de réforme fiscale visant à lever 26,3 billions de pesos (6,589 milliards de dollars) en 2026 pour financer le budget de dépenses de cette année-là. Les analystes estiment qu'il sera difficile de l'approuver avant le début des campagnes électorales présidentielles et législatives de 2026.