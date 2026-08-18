Les obligations et les actions ont été secouées alors que les tensions au Moyen-Orient ont brisé le calme des marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours, insertion d'un graphique)

* Le rendement des obligations d'État américaines à 30 ans atteint son plus haut niveau depuis mi-2007

* Le Brent en hausse pour la troisième journée consécutive alors que l'impasse au Moyen-Orient persiste

* Les actions européennes reculent, les contrats à terme sur le S&P 500 restent en retrait

par Niket Nishant et Gregor Stuart Hunter

La vague de ventes de titres d’État américains s’est accélérée mardi, propulsant le rendement des bons du Trésor à 30 ans à son plus haut niveau depuis près de deux décennies, alors que les craintes d’une escalade du conflit au Moyen-Orient ont ravivé les inquiétudes inflationnistes et pesé sur les marchés boursiers. Les cours du pétrole étaient en territoire positif pour la troisième journée consécutive , le Brent LCOc1 atteignant son plus haut niveau depuis la fin du mois dernier après que les derniers signaux en provenance de Washington et de Téhéran ont anéanti tout espoir d’une fin imminente du conflit.

La réaction du marché montre que les tensions au Moyen-Orient restent une source de risque importante, une nouvelle escalade étant susceptible d’avoir des répercussions sur le pétrole, les obligations, les devises et les actions.

Elle a également brisé le calme qui régnait après qu’une série récente de données économiques modérées aux États-Unis eut apaisé les craintes concernant des hausses de taux de la part de la Réserve fédérale.

Selon l'outil CME FedWatch, les opérateurs estiment à 34,6 % la probabilité d'une hausse des taux lors de la réunion de la Fed en septembre, contre 48,4 % il y a une semaine.

Mais «si la situation se détériore et que le conflit s'intensifie, un ajustement à mi-cycle serait nécessaire», a déclaré George Bory, stratège en chef des investissements obligataires chez Allspring Global Investments. Le rendement de l'obligation d'État américaine à 30 ans

US30YT=RR a progressé de 1,42 point de base à 5,3232 %, son plus haut niveau depuis près de 20 ans. Son homologue à 10 ans

US10YT=RR s'est apprécié de 0,99 point de base à 4,7339 %.

US/ La pression s’est également propagée à d’autres grands marchés obligataires d’État . Les rendements des obligations d’État japonaises à 10 ans JP10YTN=JBTC étaient sur le point d’atteindre les 3 % pour la première fois depuis le milieu des années 1990, tandis que les rendements obligataires de la zone euro oscillaient autour de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années .

LES MARCHÉS FONT PREUVE DE PRUDENCE L'indice européen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,52 % à 653,01. À Wall Street, les contrats à terme sur l'indice S&P 500

EScv1 et le Nasdaq 100 NQcv1 ont respectivement reculé de 0,50 % et 1,22 %. L'indice MSCI, qui recense les actions du monde entier

.MIWD00000PUS , a reculé de 0,26 % à 1 153,64.

Des rendements obligataires élevés peuvent peser sur les actions en les rendant moins attractives et en augmentant les coûts d’emprunt pour les entreprises à forte intensité capitalistique qui investissent massivement dans les infrastructures d’IA.

L’indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau depuis plus d’une semaine.

« Cette impasse non résolue milite en faveur du maintien de couvertures contre un regain de volatilité du pétrole et de l’inflation », ont écrit les stratèges de Gramercy Funds Management.

Les investisseurs attendent également le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, dont la publication est prévue mercredi. Le symposium de Jackson Hole organisé par la banque centrale la semaine prochaine sera également scruté à la loupe pour y déceler des indices sur l’interprétation par les décideurs des dernières données économiques.

« Compte tenu du contenu informatif limité du communiqué du FOMC et des conférences de presse du président de la Fed, Kevin Warsh, les procès-verbaux des réunions du FOMC ont sans doute pris davantage d’importance pour refléter l’équilibre des points de vue parmi les décideurs politiques », a déclaré Jonas Goltermann, économiste en chef chargé des marchés chez Capital Economics.

Le Comité fédéral de l'open market (FOMC) est l'organe de la Fed chargé de fixer les taux d'intérêt.