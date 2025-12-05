Les objectifs décevants 2026 de Swiss Re pèsent sur le secteur de la réassurance

(AOF) - Swiss Re (-5,05%, à 131,50 francs suisses) est cantonné à la dernière place de l'indice suisse SMI, après avoir présenté un objectif de résultat net 2026 et des rachats d'actions plus faibles que prévu. En France, le titre Scor plie de 1,05%, à 26,38 euros. A l'occasion d'une journée investisseurs, le réassureur suisse a indiqué viser un bénéfice net de 4,5 milliards de dollars, inférieur au consensus Visible Alpha de 4,68 milliards de dollars cité par UBS.

Le profit de L&H Re sous les attentes

Dans le détail, Swiss Re anticipe toujours pour sa plus importante activité, la réassurance dommages, un ratio combiné inférieur à 85%. Sous 100%, plus cet indicateur clé du secteur est faible et plus la rentabilité est forte.

Le ratio combiné pour l'activité Corporate Solutions, qui fournit des solutions de transfert de risque à de grandes et moyennes entreprises à travers le monde, est toujours attendu sous 91%. Ces deux ratios sont conformes aux attentes, signale UBS.

La réassurance vie et santé (L&H Re) devrait enregistrer une progression de son bénéfice net à 1,7 milliard de dollars, soit 200 millions de dollars de moins qu'attendu. Swiss Re prévoit toujours un bénéfice net de 1,6 milliard pour cette activité en 2025.

Le montant des rachats d'actions déçoit

Swiss Re prévoit de mettre en place un programme annuel durable de rachat d'actions, qui débutera en 2026 avec un montant de 500 millions de dollars américains. RBC fait remarquer que ce programme, qui représente 1% de la capitalisation, est inférieur au consensus de 1 milliard de dollars. Ces rachats d'actions sont conditionnés à la réalisation de l'objectif de bénéfice net de Swiss Re pour 2025, qui a été confirmé à au moins 4,4 milliards de dollars.

Toujours s'agissant de la rémunération des actionnaires, le réassureur suisse continue de cibler une croissance annuelle du dividende par action de 7 % ou plus au cours des deux prochaines années

Le groupe a maintenu son objectif pluriannuel de rendement des capitaux propres (ROE), selon les normes IFRS, de plus de 14%.

"Aujourd'hui, nous sommes un Swiss Re plus solide — générant des bénéfices résilients et tirant parti d'une plateforme robuste de données et d'IA pour prendre des décisions plus éclairées, approfondir notre analyse des risques et créer de la valeur à long terme pour nos clients," a déclaré le directeur général, Andreas Berger. "Pour l'avenir, nous continuons de concentrer nos efforts et nos ressources résolument sur nos marchés principaux. Les conditions restent favorables, soutenues par une croissance structurelle. Cela nous place en position de force pour 2026 et au-delà."