Les objectifs de FedEx Freight en matière de bénéfices sont "très réalisables", selon Jefferies

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9 avril -

** Les analystes de Jefferies soutiennent les objectifs de bénéfices de FedEx Freight , les qualifiant de "hautement réalisables, voire battables"

** La maison de courtage maintient sa note d'achat et son objectif de prix de 450 $ pour FedEx Corp FDX.N , la société mère de l'entreprise de transport de fret.

** Fedex Freight (FDXF) prévoit une augmentation des marges bénéficiaires d'exploitation de ~12% à 15% d'ici 2029, a déclaré l'entreprise lors de sa journée des investisseurs mercredi

** La croissance moyenne du chiffre d'affaires à moyen terme devrait se situer entre 4 % et 6 % et l'augmentation du bénéfice d'exploitation devrait se situer entre 10 % et 12 %

** L'objectif de marge de 15 % de FDXF est "une base conservatrice plutôt qu'un plafond ambitieux", citant la marge annuelle de 19 % à 20 % atteinte en 2023-2024 - Jefferies

** Elle ajoute que l'envergure de FDXF en Amérique du Nord lui permettrait de bénéficier d'un effet de levier opérationnel.

** Les analystes qui suivent FDX l'évaluent en moyenne à "acheter"; la prévision de 450 $ de Jefferies est la quatrième plus élevée à Wall Street - données compilées par LSEG

** Les actions de FDX, en baisse de 0,2 % avant le marché, ont gagné 29,3 % depuis le début de l'année, surpassant la hausse de 1,3 % de son rival UPS UPS.N