Les objectifs climatiques d’Exosens validés par la Science Based Targets initiative (SBTi)

• Les objectifs d’Exosens à court terme et de zéro émission nette, fondés sur la science, ont été validés par la SBTi

• Le Groupe s’engage à réduire de 42 % ses émissions absolues de gaz à effet de serre des Scopes 1 et 2 d’ici 2030, par rapport à 2024

• Exosens vise également une réduction de 90 % de ses émissions absolues de gaz à effet de serre des Scopes 1, 2 et 3 d’ici 2050, par rapport à 2024, pour soutenir son engagement à atteindre zéro émission nette sur l’ensemble de sa chaîne de valeur

• Le Groupe donnera la priorité à la réduction des émissions et neutralisera les émissions résiduelles par l’absorption et le stockage permanent de carbone, conformément aux critères de la SBTi