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Les objectifs climatiques d’Exosens validés par la Science Based Targets initiative (SBTi)
information fournie par Boursorama CP 05/11/2026 à 18:10

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• Les objectifs d’Exosens à court terme et de zéro émission nette, fondés sur la science, ont été validés par la SBTi
• Le Groupe s’engage à réduire de 42 % ses émissions absolues de gaz à effet de serre des Scopes 1 et 2 d’ici 2030, par rapport à 2024
• Exosens vise également une réduction de 90 % de ses émissions absolues de gaz à effet de serre des Scopes 1, 2 et 3 d’ici 2050, par rapport à 2024, pour soutenir son engagement à atteindre zéro émission nette sur l’ensemble de sa chaîne de valeur
• Le Groupe donnera la priorité à la réduction des émissions et neutralisera les émissions résiduelles par l’absorption et le stockage permanent de carbone, conformément aux critères de la SBTi

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