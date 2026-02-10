Les nouvelles voitures de sport de Ferrari et les débuts de la voiture électrique font grimper les prévisions pour 2026

Les bénéfices de base devraient augmenter d'au moins 6 % en 2026

Le carnet de commandes s'étend jusqu'à la fin de l'année 2027, selon le directeur général

L'Amalfi et la Testarossa 849 sont en tête de la demande

Lancement de 5 modèles en 2026, dont la Luce EV

La Luce sera dévoilée le 25 mai à Rome

(Ajout de détails, de contexte, de citations du directeur général et de commentaires d'analystes) par Giulio Piovaccari

Ferrari a prévu une croissance de son bénéfice de base d'au moins 6 % en 2026 grâce au lancement de cinq nouveaux modèles l'année dernière et à la présentation prochaine de sa voiture électrique, ce qui a fait grimper ses actions de 11 % mardi, après avoir dépassé les attentes du quatrième trimestre.

Ferrari RACE.MI , société cotée à Milan, lancera cinq nouveaux modèles cette année, dont la Luce EV en mai. Alors que les précommandes pour le nouveau véhicule électrique n'ouvriront que le mois prochain, Benedetto Vigna, directeur général de Ferrari, a déclaré que les réactions des clients étaient " très positives ".

Le carnet de commandes de Ferrari s'étend jusqu'à la fin de l'année 2027, a déclaré Vigna, ajoutant que les modèles Amalfi à 240 000 euros (285 648 $) et la 849 Testarossa à 460 000 euros étaient en tête des commandes.

"La demande de Ferrari reste très solide et est gérée avec discipline sur chaque marché, reflétant notre modèle d'exclusivité", a déclaré le directeur général.

Les livraisons ont baissé de 112 unités pour atteindre 13 640 voitures l'année dernière, ce qui, selon le constructeur italien de voitures de sport de luxe, est une stratégie visant à "faciliter le changement significatif de modèle, qui se poursuivra en 2026".

AUGMENTATION DU BÉNÉFICE DE BASE

Ferrari prévoit un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de plus de 2,93 milliards d'euros en 2026, contre 2,77 milliards d'euros en 2025, alors qu'il a également généré des liquidités provenant de ses activités industrielles pour plus de 1,5 milliard d'euros, soit une hausse de 50 % en glissement annuel.

Les analystes de JP Morgan ont déclaré que Ferrari avait eu une "fin d'année globalement solide", dépassant les attentes en matière de bénéfices et avait fourni des prévisions pour l'ensemble de l'année 2026 dépassant "modérément" le consensus.

Au quatrième trimestre, l'Ebitda ajusté a augmenté de 9 % pour atteindre 700 millions d'euros, dépassant les prévisions du consensus d'analystes de 668 millions d'euros issues d'un sondage Reuters.

L'action Ferrari était en hausse de 9% à 1545 GMT.

REBOND DU COURS DE L'ACTION

Avant le rebond de mardi, l'action Ferrari avait perdu près d'un tiers de sa valeur depuis le début du mois d'octobre, lorsque la société a dévoilé un nouveau plan d'entreprise que certains analystes et investisseurs ont jugé trop conservateur compte tenu de sa valorisation. Ce plan a également marqué un tournant vers une stratégie d'électrification moins ambitieuse.

Le constructeur automobile vise désormais à avoir 40 % de modèles à moteur à combustion interne, 40 % de modèles hybrides et 20 % de voitures entièrement électriques dans sa gamme 2030. Dans son plan d'entreprise précédent, il visait 40 % de véhicules électriques, 40 % de véhicules hybrides et 20 % de modèles à moteur à combustion interne d'ici à 2030. (1 $ = 0,8402 euro)