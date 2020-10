Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les nouvelles restrictions pèsent sur la reprise du groupe hôtelier Accor Reuters • 22/10/2020 à 18:53









(Actualisé avec citation, contexte) 22 octobre (Reuters) - Accor ACCP.PA , premier groupe hôtelier européen, a annoncé jeudi une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, le recul de la clientèle de loisirs et l'introduction des nouvelles restrictions liées au COVID-19 ayant ralenti la reprise de ses activités vers la fin de la période. Le groupe, qui exploite des chaînes haut de gamme telles que Raffles et Sofitel ainsi que des enseignes économiques telles qu'Ibis, a réalisé un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 329 millions d'euros, ce qui représente une baisse de 63,7% par rapport à l'année précédente à périmètre et change constants. Accor a déclaré avoir constaté une amélioration mondiale de l'activité, notamment en Europe, durant la période estivale, bien que de nouvelles restrictions aient entraîné un tassement de cette reprise au cours du mois de septembre. Le groupe s'attend à ce que seule la Chine retrouve rapidement son niveau d'avant la crise. Le groupe, à la tête de plus de 5.000 hôtels dans plus de cent pays, a ajouté que 90% d'entre eux étaient maintenant ouverts, contre 81% en août. "Le pire de la crise est maintenant derrière nous, mais nos marchés principaux sont encore largement touchés par les mesures mises en place pour lutter contre la crise sanitaire", a déclaré le directeur général, Sébastien Bazin. La recrudescence des infections dues au coronavirus a contraint de nombreux pays à mettre en place de nouvelles restrictions de voyages, alors que les hôtels fonctionnent à capacité réduite depuis le printemps. Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé jeudi que le couvre-feu en vigueur en Ile-de-France et dans huit métropoles allait être étendu à 38 départements supplémentaires vendredi à minuit. (Milla Nissi, Charles Regnier; version française Elena Smirnova, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.94%