Les nouvelles immatriculations de Tesla en Suède ont augmenté de 38,4% en septembre par rapport à la même période de l'année précédente

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Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O en Suède ont augmenté de 38,4% en septembre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2.388 véhicules , selon les données publiées jeudi par Mobility Sweden.