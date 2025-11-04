 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 065,50
-0,68%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les nouvelles données d’immunologie de la Phase I de TG4050 présentées au SITC 2025 démontrent son potentiel prometteur à réduire le risque de récidive
information fournie par Boursorama CP 04/11/2025 à 17:45

Les nouvelles données mettent en évidence les éléments clés du mécanisme d’action de TG4050, qui induit des réponses immunitaires durables (lymphocytes T CD8+) chez des patients atteints d’un cancer opérable de la tête et du cou

Le profil détaillé des réponses immunitaires confirme la capacité de TG4050 à induire des réponses T CD8+ cytotoxiques et spécifiques des néoantigènes contenus dans le vaccin thérapeutique
Ces réponses sont capables de cibler et d’éliminer les cellules tumorales et ainsi de réduire le risque de rechute


Conférence téléphonique en anglais le 14 novembre à 16 h (détails en fin de communiqué)

Strasbourg, France & Tokyo, Japon, le 4 novembre 2025, 17 h 45 CET – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, et NEC Corporation (NEC; TSE : 6701), un leader des technologies de l’information, des réseaux et de l’intelligence artificielle (IA), présenteront des données supplémentaires d’immunologie décrivant la réponse immunitaire après traitement avec le vaccin thérapeutique individualisé reposant sur des néoantigènes (VTIN), TG4050, à la conférence annuelle de la Société pour l’immunothérapie du cancer (SITC). Le congrès se tiendra à National Harbor (Maryland, États-Unis) du 5 au 9 novembre 2025.

.../...

Valeurs associées

TRANSGENE
1,4750 EUR Euronext Paris +8,46%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le maire écologiste sortant Grégory Doucet lance sa campagne pour l'élection municipale à Lyon, le 4 novembre 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Lyon: le maire écologiste lance sa campagne en vue d'un "match serré" face à Aulas
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:42 

    Face à un Jean-Michel Aulas offensif, une candidate LFI partie en solo et des sondages inquiétants, le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet a changé de braquet mardi et lancé, avec ses alliés de gauche, la campagne pour sa réélection. Elu en 2020 à la tête de ... Lire la suite

  • Publicité sur une façade du Bazar de l'Hotel de Ville (BHV) à Paris, le 3 novembre 2025, annonçant l'ouverture d'un espace Shein pour le 5 novembre ( AFP / Julie SEBADELHA )
    En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:40 

    Visé par une enquête pour la vente de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, le géant de l'e-commerce asiatique Shein dit collaborer à 100% avec la justice et ouvrira bien mercredi à Paris, malgré tout, son grand espace au BHV. S'il dit avoir "réfléchi à arrêter" ... Lire la suite

  • Des touristes admirent Canary Wharf depuis Greenwich Park, à Londres
    L'Europe finit dans le rouge, l'IA jette un froid
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle s'étant refroidi alors que les valorisations élevées du secteur suscitent des doutes et éloignent les investisseurs du risque. À Paris, le CAC ... Lire la suite

  • Sommet du lobby automobile français PFA à Paris
    Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits EV
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    PARIS (Reuters) -Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank