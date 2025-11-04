Les nouvelles données d’immunologie de la Phase I de TG4050 présentées au SITC 2025 démontrent son potentiel prometteur à réduire le risque de récidive

Les nouvelles données mettent en évidence les éléments clés du mécanisme d’action de TG4050, qui induit des réponses immunitaires durables (lymphocytes T CD8+) chez des patients atteints d’un cancer opérable de la tête et du cou



Le profil détaillé des réponses immunitaires confirme la capacité de TG4050 à induire des réponses T CD8+ cytotoxiques et spécifiques des néoantigènes contenus dans le vaccin thérapeutique

Ces réponses sont capables de cibler et d’éliminer les cellules tumorales et ainsi de réduire le risque de rechute





Conférence téléphonique en anglais le 14 novembre à 16 h (détails en fin de communiqué)



Strasbourg, France & Tokyo, Japon, le 4 novembre 2025, 17 h 45 CET – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, et NEC Corporation (NEC; TSE : 6701), un leader des technologies de l’information, des réseaux et de l’intelligence artificielle (IA), présenteront des données supplémentaires d’immunologie décrivant la réponse immunitaire après traitement avec le vaccin thérapeutique individualisé reposant sur des néoantigènes (VTIN), TG4050, à la conférence annuelle de la Société pour l’immunothérapie du cancer (SITC). Le congrès se tiendra à National Harbor (Maryland, États-Unis) du 5 au 9 novembre 2025.



.../...