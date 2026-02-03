Les nouveaux outils d'intelligence artificielle d'Anthropic accentuent la chute des valeurs liées à l'analyse de données et aux logiciels, selon les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La menace de l'IA fait chuter les valeurs des logiciels et de la publicité

*

Thomson Reuters sur la voie d'une perte record en une journée

*

Les actions des sociétés de publicité Omnicom et Publicis plongent

(Nouveau tout au long, mise à jour des prix, ajout de la date de New York et de nouveaux commentaires d'analystes) par Chibuike Oguh, Samuel Indyk et Danilo Masoni

Une chute importante des sociétés américaines et européennes d'analyse de données, de services professionnels et de logiciels s'est accentuée mardi, certains investisseurs pointant du doigt un chatbot d'intelligence artificielle récemment mis à jour par Anthropic comme le principal responsable de cette situation.

Le développeur d'IA Anthropic a lancé vendredi des modules d'extension pour son agent Claude Cowork qui automatisent les tâches juridiques, commerciales, marketing et d'analyse de données. Cette initiative a suscité des inquiétudes quant à l'imminence d'une perturbation, alimentée par l'IA, du secteur des données et des services professionnels, qui étaient autrefois considérés comme les principaux bénéficiaires de l'ère de l'IA, selon les négociants et les analystes.

La société Thomson Reuters TRI.TO , basée à Toronto et propriétaire de la base de données juridiques Westlaw, a chuté de près de 18 %. Elle est en passe d'enregistrer sa perte journalière record et sa plus faible clôture depuis juin 2021.

"Je pense qu'Anthropic a sorti quelques plug-ins pour s'attaquer à l'espace juridique", a déclaré Mike Archibald, gestionnaire de portefeuille chez AGF Investments à Toronto. "De toute évidence, c'est là que Thomson Reuters génère une bonne partie de ses revenus. Parfois, le marché se contente de tirer d'abord et de poser des questions ensuite."

Thomson Reuters, qui est également la société mère de Reuters News, doit publier ses résultats du quatrième trimestre jeudi. Ses actions sont maintenant en baisse de 33 % depuis le début de l'année, après avoir chuté d'environ 22 % en 2025.

"La plupart des investisseurs avec lesquels nous avons parlé récemment sont majoritairement baissiers sur TRI, car l'opinion consensuelle s'inquiète du fait que la société ne pourra pas maintenir le même niveau de croissance dans son segment juridique étant donné la concurrence accrue des outils d'IA spécialisés", ont écrit les analystes de Morgan Stanley dirigés par Toni Kaplan dans une note à l'intention des investisseurs.

Le britannique RELX REL.L et le néerlandais Wolters Kluwer

WLSNc.AS , tous deux fournisseurs de services d'analyse juridique, ont chuté respectivement de 14 % et d'environ 13 %. Les actions de RELX ont maintenant presque été divisées par deux par rapport à leur sommet de février dernier et, mardi, elles étaient sur le point de connaître leur plus forte baisse depuis 1988. Ce revirement spectaculaire met en évidence la pression exercée par l'IA sur le secteur européen des logiciels.

D'autres sociétés de services professionnels ont également connu une forte baisse. Factset Research FDS.N a chuté de 9 %, Morningstar MORN.O a perdu 8 % et LegalZoom LZ.O a dégringolé de 19,2 %. À Londres, Experian EXPN.L , Sage Group

SGE.L , London Stock Exchange Group LSEG.L et Pearson

PSON.L ont chuté de 6 à 12 %. Les traders et les analystes ont déclaré que la peur des investisseurs l'emportait souvent sur les fondamentaux des entreprises.

"La pression à la vente dans le secteur des logiciels et de l'analyse de données reflète un débat structurel de plus en plus profond, accéléré aujourd'hui par l'outil d'automatisation juridique d'Anthropic qui défie les opérateurs historiques tels que RELX", a déclaré Jonathan McMullan, analyste chez Schroders. "La vitesse des progrès de l'IA rend les valorisations à long terme plus difficiles à défendre, d'autant plus que les outils d'IA permettent aux entreprises d'en faire plus avec moins de personnel, menaçant ainsi le modèle traditionnel de facturation par utilisateur de logiciel."

La plupart des valeurs technologiques américaines à grande capitalisation étaient également en baisse. Nvidia NVDA.O a perdu 3,6 %, Meta Platforms META.O a perdu 2,3 %, Microsoft

MSFT.O a chuté de 3 % et Oracle ORCL.N a baissé de 4 %. L'indice de référence S&P 500 .SPX a baissé de 1,4% tandis que le Nasdaq .IXIC a baissé de 2,1% sur la séance.

LES SOCIÉTÉS DE PUBLICITÉ TOUCHÉES

Les sociétés de publicité ont également été sous pression. L'entreprise new-yorkaise Omnicom OMC.N a chuté de près de 10 %, tandis que les actions de l'entreprise française Publicis

PUBP.PA ont chuté de plus de 9 % après la publication des résultats de l'entreprise.

Publicis , le plus grand groupe publicitaire au monde par capitalisation boursière, a déclaré avoir réservé environ 900 millions d'euros (1,06 milliard de dollars) pour des acquisitions en 2026, en se concentrant sur les technologies alimentées par l'IA et les actifs de données.

D'autres entreprises fortement tributaires de la publicité ont également été martelées, Pinterest PINS.N ayant chuté de 8 % et Snap SNAP.N de plus de 8 %.

"L'intelligence artificielle est de plus en plus capable d'effectuer exactement le type de programmation et de services basés sur la connaissance qui sous-tendent ces modèles d'affaires, de sorte que certaines parties du secteur sont sous pression depuis un certain temps", a déclaré Giuseppe Sersale, gestionnaire de fonds chez Anthilia.

(1 dollar = 0,8481 euro)