Les noms du secteur du crédit à la consommation sont secoués par les craintes liées au marché de l'emploi
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 19:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions de plusieurs sociétés de crédit à la consommation chutent sur fond d'inquiétude quant à l'affaiblissement du marché de l'emploi

** Capital One Financial COF.N en baisse de 5,6%, Affirm Holdings AFRM.O en baisse de 7,4%, Upstart Holdings UPST.O en baisse de 4%, Synchrony Financial SYF.N en baisse de 4,8%, Bread Financial BFH.N en baisse de 3,9%

** Le rapport JOLTS du mois d'août indique un affaiblissement progressif des conditions du marché du travail, selon J.P. Morgan

** Le technicien de marché en chef de BTIG, Jonathan Krinsky, indique qu'il existe de nombreux domaines de préoccupation potentiels, qu'il s'agisse des restaurants, de la vente au détail traditionnelle, des compagnies aériennes ou des actions du secteur du transport routier

** "Il s'agit d'un tableau plus sombre pour le consommateur, mais à ce stade, il est probablement trop tôt pour dire s'il s'agit de fumée ou de feu. Pour l'instant, nous restons très prudents à l'égard de la plupart de ces groupes tant qu'ils n'ont pas fait leurs preuves", déclare Jonathan Krinsky

Valeurs associées

AFFIRM HLDG RG-A
71,8000 USD NASDAQ -6,22%
BRD FIN HLDG
55,620 USD NYSE -4,20%
CAPITAL ONE FINL
210,370 USD NYSE -5,91%
SYNCHRONY FINANC
70,140 USD NYSE -4,32%
UPSTART HLDGS
50,2500 USD NASDAQ -4,72%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

