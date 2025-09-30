Les noms du secteur du crédit à la consommation sont secoués par les craintes liées au marché de l'emploi

30 septembre - ** Les actions de plusieurs sociétés de crédit à la consommation chutent sur fond d'inquiétude quant à l'affaiblissement du marché de l'emploi

** Capital One Financial COF.N en baisse de 5,6%, Affirm Holdings AFRM.O en baisse de 7,4%, Upstart Holdings UPST.O en baisse de 4%, Synchrony Financial SYF.N en baisse de 4,8%, Bread Financial BFH.N en baisse de 3,9%

** Le rapport JOLTS du mois d'août indique un affaiblissement progressif des conditions du marché du travail, selon J.P. Morgan

** Le technicien de marché en chef de BTIG, Jonathan Krinsky, indique qu'il existe de nombreux domaines de préoccupation potentiels, qu'il s'agisse des restaurants, de la vente au détail traditionnelle, des compagnies aériennes ou des actions du secteur du transport routier

** "Il s'agit d'un tableau plus sombre pour le consommateur, mais à ce stade, il est probablement trop tôt pour dire s'il s'agit de fumée ou de feu. Pour l'instant, nous restons très prudents à l'égard de la plupart de ces groupes tant qu'ils n'ont pas fait leurs preuves", déclare Jonathan Krinsky