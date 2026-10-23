Les négociations entre Smith & Nephew et J&J concernant le rachat de la division orthopédique auraient échoué en raison d'un désaccord sur le choix du directeur général, selon une source

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* Les négociations étaient bien avancées et les principales conditions financières avaient été convenues, rapporte le FT

* Les actionnaires de J&J auraient détenu 50,1 % du groupe fusionné, selon le FT

* Smith & Nephew aurait évalué la filiale de J&J à un montant pouvant atteindre 22 milliards de dollars, rapporte le FT

* Smith & Nephew et J&J refusent tous deux de commenter

(Mise à jour avec des détails sur le conflit de direction, paragraphes 4 et 5)

par Sabrina Valle

Smith & Nephew SN.L a mené des négociations en vue d'une fusion avec la division orthopédique JNJ.N de Johnson & Johnson, mais les discussions ont échoué en raison d'un désaccord sur la direction du groupe issu de la fusion, a déclaré vendredi à Reuters une source proche du dossier.

Le fabricant britannique de dispositifs médicaux Smith & Nephew et le conglomérat américain de santé J&J ont tous deux refusé de commenter un article précédent du Financial Times indiquant que les négociations de fusion étaient à un stade avancé, les deux parties s’étant mises d’accord sur les principales conditions financières et la structure de l’opération.

Les négociations ont échoué à la dernière minute après que Smith & Nephew a refusé que son ancien directeur général, Namal Nawana, prenne la tête de l’entité issue de la fusion, selon l’article du FT.

Selon une source proche du dossier, J&J n’a jamais été disposé à conclure une transaction dans laquelle le directeur général de Smith & Nephew, Deepak Nath, occuperait le poste de directeur général de la société issue de la fusion. Smith & Nephew était au courant de cette position, a précisé cette source, mais les négociations ont finalement échoué après que l’entreprise eut cherché à faire de M. Nath le dirigeant du groupe issu de la fusion.

M. Nawana, qui a occupé le poste de directeur général de Smith & Nephew pendant 18 mois avant de démissionner en 2019, dirige désormais la division orthopédique de J&J. Il était le candidat préféré de J&J pour diriger l’entité issue de la fusion, a ajouté cette source.

« Cette fusion aurait permis de créer un portefeuille très riche dans le domaine des prothèses de genou et de hanche, tout en comblant les lacunes musculo-squelettiques dans l’offre des deux parties », a déclaré John West, responsable mondial de l’analyse chez Mergermarket.

Smith & Nephew a approché J&J en début d’année avec une offre valorisant la division de prothèses de hanche et de genou de la société américaine à pas moins de 22 milliards de dollars, soit près du double de la valeur boursière de Smith & Nephew (9,4 milliards de livres sterling (12,58 milliards de dollars), a précisé cette source.

J&J avait annoncé il y a un an son intention de scinder son activité orthopédique pour en faire une société indépendante baptisée DePuy Synthes. Cette division, qui aurait cherché à obtenir une valorisation de 20 milliards de dollars , a suscité l’intérêt de fonds d’investissement privés , mais aucun accord n’a abouti.

La semaine dernière, J&J a déclaré qu’elle penchait en faveur d’une scission de cette division , avec une séparation prévue pour mi-2027.

ORIENTATION DE LA DIRECTION ET CONDITIONS

Les entreprises envisageaient une annonce mi-octobre avant que les négociations ne prennent fin il y a plusieurs semaines, a indiqué le FT, ajoutant que les actionnaires de J&J auraient détenu 50,1 % de la société issue de la fusion.

Smith & Nephew est confrontée à une croissance atone et, après trois ans de réductions de coûts et d’initiatives commerciales, elle mise sur de nouveaux produits pour consolider son chiffre d’affaires.

M. West, de Mergermarket, a déclaré qu’il ne serait pas surprenant que les deux sociétés finissent par revenir à la table des négociations.

(1 dollar = 0,7470 livre)