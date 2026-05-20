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Les négociations entre Samsung et le syndicat reprendront mercredi sous l'égide du ministre du Travail
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 08:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre sud-coréen du Travail va personnellement servir de médiateur dans les négociations entre Samsung Electronics 005930.KS et le syndicat sud-coréen qui prévoit de se mettre en grève à partir de jeudi. Les pourparlers doivent reprendre mercredi à 16h00, heure de Séoul (07h00 GMT), a indiqué le ministère du Travail.

Samsung n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

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