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Les négociations entre Microsoft et Oracle concernant l'infrastructure cloud ont échoué, selon Business Insider
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 22:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les négociations entre Microsoft MSFT.O et Oracle ORCL.N concernant un contrat de location d'infrastructure cloud, dont la valeur pourrait dépasser les 3 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, ont échoué en raison de préoccupations liées à la sécurité et à la conformité, a rapporté mardi Business Insider.

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