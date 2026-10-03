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Les négociations entre les États-Unis et la Russie sur l'Ukraine portent sur un accord pétrolier de plusieurs milliards de dollars, selon le New York Times
information fournie par Reuters 03/10/2026 à 12:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tirés du rapport à partir du paragraphe 3)

Les négociations menées par l’administration Trump avec la Russie en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine se sont élargies pour inclure un accord pétrolier de plusieurs milliards de dollars qui profiterait à des dirigeants d’entreprises du Moyen-Orient ayant des liens avec les négociateurs américains Steve Witkoff et Jared Kushner, a rapporté samedi le New York Times.

Selon cet article, cet accord, qui dépend de l'approbation du gouvernement américain et du Kremlin, concerne un vaste réseau de gisements pétroliers, de raffineries et de stations-service à travers le monde appartenant au groupe énergétique russe Lukoil LKOH.MM .

La Maison Blanche, le ministère américain des Finances et Lukoil n’ont pas répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau habituelles.

Le groupe à l’origine de cette transaction comprend l’investisseur américain et milliardaire Todd Boehly, deux groupes du Moyen-Orient ayant déjà fait affaire avec la famille de Kushner ou de Witkoff, ainsi qu’une branche du gouvernement américain, précise le journal.

Le président russe Vladimir Poutine a évoqué cette transaction lors d’une réunion le 5 septembre avec Witkoff et Kushner au Kremlin, a indiqué le NYT en citant des sources proches de la réunion. Poutine a proposé de mener à bien cette transaction afin de montrer aux Russes qu’ils pouvaient faire des affaires avec les États-Unis, a déclaré l’une de ces sources.

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