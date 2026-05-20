Les négociations avec Samsung Electronics ont échoué, le syndicat va se mettre en grève

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le syndicat sud-coréen représentant les employés de Samsung Electronics 005930.KS maintiendra la grève prévue jeudi, après avoir échoué à trouver un accord salarial dans le cadre des négociations menées sous l'égide du gouvernement, a déclaré mercredi le dirigeant syndical.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer