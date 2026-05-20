Les négociations avec Samsung Electronics ont échoué, le syndicat va se mettre en grève

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Le syndicat sud-coréen représentant les employés de Samsung Electronics 005930.KS maintiendra la grève prévue jeudi, après avoir échoué à trouver un accord salarial dans le cadre des négociations menées sous l'égide du gouvernement, a déclaré mercredi le dirigeant syndical.