Les négociateurs voient un rebond après que l'activité américaine a stimulé les volumes mondiaux de fusions et d'acquisitions

(Mise à jour pour inclure la période de temps dans le paragraphe 1 et la citation dans l'avant-dernier paragraphe) par Anirban Sen et Anousha Sakoui

NEW YORK, 29 septembre (Reuters) - L'activité des fusions et acquisitions dans le monde a montré peu de signes d'amélioration au troisième trimestre, mais un rebond des volumes aux États-Unis - le plus grand marché mondial de la banque d'investissement - a donné aux négociateurs l'espoir d'une reprise durable à court terme.

La valeur totale des fusions et acquisitions a légèrement diminué pour atteindre 717,4 milliards de dollars au cours du trimestre de septembre, selon les données de Dealogic, contre 738,1 milliards de dollars l'année dernière au cours de la même période.

Les transactions aux États-Unis ont contribué à une part plus importante que d'habitude de l'activité mondiale et ont compensé la baisse des volumes en Europe et en Asie-Pacifique, qui représentent environ la moitié des volumes mondiaux.

"Mes perspectives sont stables - nous allons continuer à voir un flux régulier de transactions. Nous ne verrons pas la folie que nous avons connue en 2021. Mais d'un autre côté, je pense que toutes ces prédictions sur la disparition des fusions et acquisitions sont exagérées", a déclaré Melissa Sawyer, responsable mondiale des fusions et acquisitions au cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell LLP.

Les négociateurs américains ont conseillé des transactions d'une valeur de 356,51 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de 35 % par rapport à la même période de l'année dernière. Les volumes de transactions en Europe et en Asie-Pacifique ont chuté respectivement de 31 % et de 9 %.

Les banquiers d'affaires et les avocats spécialisés dans les fusions et acquisitions ont attribué le ralentissement de l'activité à des facteurs tels que les taux d'intérêt élevés, une surveillance concurrence accrue et l'imminence de la fermeture du gouvernement fédéral américain.

Cela pourrait conduire à des approches plus hostiles et non sollicitées de la part d'acheteurs bien capitalisés, ont-ils déclaré, citant des exemples tels que l'offre de Cleveland-Cliffs Inc. CLF.N de 7,3 milliards de dollars pour U.S. Steel.

"Il existe une forte demande de fusions et d'acquisitions. En 2023, les opérations qui se concluent sont plutôt des opérations d'ajustement parfait. L'acheteur est celui qui convient le mieux à l'entreprise et il paie un multiple élevé. l'année 2024 semble se préparer à être plus importante", a déclaré Tony Kim, co-président de la banque d'investissement chez Centerview Partners.

L'environnement de financement des rachats d'entreprises par effet de levier est resté difficile, les banques centrales ayant maintenu des taux d'intérêt élevés, ce qui a contraint les sociétés de capital-investissement à recourir à des solutions telles que les structures d'earn-out et les droits à la valeur contingente (CVRs), afin de concilier les différences de prix. Le rachat de la chaîne de sandwichs Subway par Roark Capital pour 9,55 milliards de dollars , par exemple, comprenait une structure d'indexation sur les bénéfices futurs.

À ce jour, le volume des opérations de capital-investissement a chuté de 48 % par rapport à la même période de l'année dernière, pour atteindre 313,73 milliards de dollars.

"Les conditions de financement se sont stabilisées et les marchés des introduction en bourse (initial public offering) s'ouvrent, de sorte que le sentiment est constructif et que le capital-investissement se prépare à se remettre au travail", a déclaré Andre Kelleners, responsable des fusions et acquisitions pour la région EMEA chez Goldman Sachs.

L'activité des transactions motivées par les actionnaires activistes a été limitée, car plusieurs activistes de renom ont conclu des accords avec les conseils d'administration des entreprises. Les grandes banques d'investissement ont réduit leurs effectifs par milliers , l'activité globale étant restée bien en deçà des sommets atteints en 2021.

Les transactions dans le secteur des technologies, qui représentent généralement la plus grande part des volumes de transactions, ont chuté de 51 % depuis le début de l'année. Ces baisses ont été partiellement compensées par un bond de 25 % des volumes dans le secteur de la santé, où les grandes sociétés pharmaceutiques ont payé de fortes primes pour des cibles biotechnologiques attrayantes.

"La vue du pare-brise vers l'avant est très différente de celle du rétroviseur. C'est très cohérent avec les tendances historiques où après une année de boom comme 2021, il faut environ deux ans pour que le marché touche le fond, se stabilise et retrouve ses marques - et c'est ce que nous constatons", a déclaré Naveen Nataraj, co-responsable de la banque d'investissement américaine chez Evercore Inc EVR.N .

L'acquisition de Splunk Inc SPLK.O par Cisco System Inc pour 28 milliards de dollars , la transaction de 18,5 milliards de dollars de GTCR LLC pour les activités de services marchands de Fidelity National Information Services FIS.N , et l'acquisition de 11 milliards de dollars du rival américain WestRock Co WRK.N par Smurfit Kappa Group SKG.I ont été les transactions les plus importantes du troisième trimestre.

SURVEILLANCE concurrence

Les négociateurs ont prévenu que la complexité croissante de la réglementation concurrence à l'échelle mondiale entraînerait une diminution du nombre de méga-opérations, les volumes mondiaux devant être alimentés par davantage d'opérations évaluées entre 1 et 10 milliards de dollars à court terme.

"Pendant des années, c'est le processus réglementaire européen qui a été difficile à gérer. Aujourd'hui, il est manifestement très difficile de s'y retrouver aux États-Unis et il est beaucoup plus imprévisible", a déclaré Rob Kindler, président mondial du groupe M&A chez Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

Les grandes sociétés de capital-investissement qui ont levé des montants records de capitaux ces dernières années sont de plus en plus poussées à utiliser ces fonds pour réaliser des opérations malgré les taux actuels, ce qui pourrait conduire à un nombre important d'opérations de rachat et de rachats par endettement à court terme, ont déclaré les conseillers en transactions.

Pour surmonter les récentes difficultés à lever des fonds pour financer des acquisitions, les sociétés de capital-investissement ont émis des chèques plus importants pour financer des opérations, ont renouvelé des participations dans des sociétés existantes ciblées par d'autres sponsors, ont acquis des sociétés avec des structures d'endettement transférables et ont racheté plusieurs sociétés cotées en bourse dans lesquelles elles détenaient déjà d'importantes participations.

"Les deux prochaines années risquent d'être des sommets en matière d'activités de sortie de fusions et d'acquisitions pour le capital-investissement par rapport à l'histoire. Les fonds doivent rendre de l'argent aux investisseurs", a déclaré Eamon Brabazon, co-responsable des fusions et acquisitions pour la région EMEA chez Bank of America.

Les banquiers d'affaires ont déclaré que les prêteurs commençaient à ouvrir leurs bilans, car des milliards de dollars de dettes suspendues sont vendus aux investisseurs, mais ils ont mis en garde contre les attentes d'une reprise complète dans un avenir proche.

"L'écart entre les attentes des acheteurs et des vendeurs se réduit - il finira par être suffisamment proche pour qu'ils surmontent les vents contraires qui existent", a déclaré Anton Sahazizian, responsable mondial des fusions et acquisitions chez Moelis & Co MC.N .