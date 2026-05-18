Les moments clés du procès opposant Musk à OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tom Hals

Lundi ,Elon Musk n'a pas réussi à convaincre le jury que Sam Altman, directeur général d'OpenAI, et Greg Brockman, président de l'entreprise, avaient rompu leur accord visant à maintenir le créateur de ChatGPT sous le statut d'organisation à but non lucratif au service de l'humanité. Le jury a estimé qu'Elon Musk avait attendu trop longtemps avant d'intenter son action en justice. Elon Musk réclamait environ 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à OpenAI et à Microsoft, un investisseur majeur, somme qui devait être versée à l'organisation à but non lucratif d'OpenAI. Elon Musk demandait également la destitution d'Altman et de Brockman. Voici les moments clés de ce procès qui a duré trois semaines:

ANCIENNES ALLÉGATIONS

Les défendeurs d'OpenAI avaient fait valoir qu'Elon Musk était au courant depuis des années des projets visant à créer une entité à but lucratif afin de lever les investissements et les fonds nécessaires au développement de l'intelligence artificielle. Elon Musk disposait d'un délai de prescription de trois ans pour intenter une action en justice, et les avocats d'OpenAI ont déclaré que son action en justice d'août 2024 était tardive, car il avait connaissance des projets de croissance d'OpenAI plusieurs années auparavant. Sarah Eddy, avocate des défendeurs d'OpenAI, a déclaré qu'Elon Musk aurait dû intenter cette action en justice en août 2021. Lundi, le jury s'est prononcé à l'unanimité en faveur d'OpenAI, mettant ainsi fin au procès.

ON NE PEUT PAS VOLER UNE ORGANISATION CARITATIVE

Elon Musk a décrit à plusieurs reprises OpenAI comme une organisation caritative et a accusé Altman et Brockman d'avoir abandonné la mission de l'entreprise, qui était d'être un gardien bienveillant de l'IA pour l'humanité, et de transformer cette organisation en une machine à profits. “Elle était spécifiquement destinée à être une organisation caritative qui ne profite à aucune personne en particulier. J’aurais pu la créer comme une entreprise à but lucratif, mais j’ai délibérément choisi de ne pas le faire”, a déclaré Elon Musk lors de son témoignage . “Il n’y a rien de mal à avoir une organisation à but lucratif, mais on ne peut tout simplement pas voler une organisation caritative.”

“Si nous acceptons qu’on pille une organisation caritative, tout le fondement du don caritatif en Amérique sera détruit”, a déclaré Elon Musk lors de la première journée du procès. “C’est ce qui m’inquiète.”

LA LUTTE POUR LE CONTRÔLE Les défendeurs d’OpenAI ont contesté l’affirmation d'Elon Musk selon laquelle il souhaitait qu’OpenAI reste une organisation à but non lucratif et ont tenté de présenter Elon Musk comme motivé par le désir de prendre le contrôle d’OpenAI. “Ce qui lui importe, c’est qu’Elon Musk soit au sommet”, a déclaré William Savitt, avocat d’OpenAI et d’Altman, dans sa déclaration liminaire. “Nous sommes ici parce qu'Elon Musk n’a pas obtenu ce qu’il voulait.” Altman a rappelé qu'Elon Musk avait un jour exigé une participation de 90 % dans OpenAI et proposé une fusion entre OpenAI et Tesla, la société de voitures électriques d'Elon Musk

TSLA.O , ce qui, selon Elon Musk, aurait fourni le financement massif dont OpenAI avait besoin.

Le président d’OpenAI, Bret Taylor, a témoigné que la société avait reçu une offre de rachat officielle d’un consortium dirigé par xAI, la société rivale d'Elon Musk, en février 2025, six mois après qu'Elon Musk eut intenté son procès. “J’ai été surpris”, a déclaré Taylor. “Cette proposition visait à acquérir cette organisation à but non lucratif par un groupe d’investisseurs à but lucratif, ce qui semblait contraire à l’esprit du procès.”

DE L'ARGENT POUR MARS

Brockman a déclaré que le véritable objectif d'Elon Musk était de prendre le contrôle d’OpenAI afin de l’aider à lever les sommes colossales dont il avait besoin pour établir une colonie sur Mars. “Il a déclaré qu’il avait besoin de 80 milliards de dollars pour créer une ville” sur la planète rouge, a déclaré Brockman . Le conseil d'administration de SpaceX, fondée par Elon Musk, a approuvé en janvier un plan visant à attribuer à Elon Musk 200 millions d'actions restreintes à droit de vote privilégié si la valeur boursière de l'entreprise atteint 7 500 milliards de dollars et si elle crée une colonie permanente sur Mars comptant au moins 1 million de personnes, selon un document déposé .

“NOUS POURRIONS TOUS MOURIR” Elon Musk a déclaré avoir appris, lors de discussions avec Larry Page, que le fondateur de Google ne se souciait guère de la sécurité de l'IA, ce qui a conduit à la création d'OpenAI. Elon Musk a déclaré qu'il avait demandé à Page ce qui se passerait si l'IA anéantissait l'humanité. “Il a répondu que cela ne poserait pas de problème tant que l'intelligence artificielle survivait. J'ai dit que c'était insensé, que c'était tout simplement fou.”

Les deux équipes juridiques se sont affrontées avant le procès au sujet de la volonté d'Elon Musk d’interroger un témoin expert sur le risque d’extinction lié à l’IA, ce à quoi OpenAI s’opposait. “Le risque d’extinction est un vrai problème. C’est un risque réel. Nous pourrions tous mourir”, a déclaré l’avocat d'Elon Musk, Steven Molo.

La juge fédérale américaine Yvonne Gonzalez Rogers a limité la portée du témoignage de l'expert et a déclaré qu'elle trouvait “ironique que votre client, malgré ces risques, crée une entreprise qui opère précisément dans ce domaine”.

ATTAQUES CONTRE LA CRÉDIBILITÉ

Dans sa plaidoirie finale, l’avocat d'Elon Musk, Steven Molo, a déclaré aux jurés que cinq témoins, dont Elon Musk, d’anciens membres du conseil d’administration d’OpenAI et l’ancien directeur scientifique d’OpenAI, Ilya Sutskever , avaient témoigné qu’Altman était un menteur.

Molo a également souligné que lors du contre-interrogatoire, Altman n’avait pas répondu sans équivoque par l’affirmative lorsqu’on lui avait demandé s’il était totalement digne de confiance et s’il n’avait jamais induit quiconque en erreur dans le cadre de ses activités professionnelles. “La crédibilité de Sam Altman est directement en cause dans cette affaire”, a déclaré Molo.

Les défendeurs d'OpenAI ont contesté les affirmations d'Elon Musk selon lesquelles son rôle et ses contributions au début de l'entreprise avaient été essentiels à son succès.

“Elon Musk a peut-être le don de Midas dans certains domaines, mais pas en IA”, a déclaré William Savitt, avocat d'OpenAI. “Pour réussir dans le domaine de l'IA, il s'avère que tout ce qu'Elon Musk sait faire, c'est se présenter devant les tribunaux.” Les défendeurs d’OpenAI ont fait valoir que ce qu'Elon Musk voulait, c’était le contrôle, et qu’on lui avait dit en 2017 qu’OpenAI aurait besoin d’un financement, ce qui impliquait de devenir une entreprise à but lucratif. Savitt a accusé Elon Musk de souffrir d’“amnésie sélective”.