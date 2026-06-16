Les mises en chantier de logements individuels aux États-Unis tombent à leur plus bas niveau depuis huit mois ; l'inflation importée augmente fortement

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* Les mises en chantier de maisons individuelles ont baissé de 1,9 % en mai

* Les permis de construire pour de futures maisons individuelles progressent de 0,6 %

* Les mises en chantier globales chutent de 15,4 %; les permis de construire reculent de 0,7 %

* Les prix à l'importation augmentent de 1,9 %, portés par les carburants et les biens d'équipement

par Lucia Mutikani

La construction de maisons individuelles aux États-Unis a atteint en mai son plus bas niveau depuis huit mois, sous la pression de la hausse des taux hypothécaires et des prix des matériaux de construction, ce qui laisse penser que le marché immobilier pourrait continuer à freiner la croissance économique au deuxième trimestre.

Cette baisse, combinée à une chute des mises en chantier de logements collectifs, a fait chuter le nombre total de mises en chantier à son plus bas niveau depuis six ans le mois dernier, selon le rapport publié mardi par le ministère du Commerce. La main-d’œuvre et les terrains à bâtir se font également rares, ce qui empêche les constructeurs de répondre à une pénurie de logements qui a entraîné une crise de l’accessibilité financière. L'investissement résidentiel, qui inclut la construction de logements, s'est contracté pendant cinq trimestres consécutifs. Une enquête de l'Association nationale des constructeurs de logements (NAHB) publiée lundi a montré que le moral des constructeurs s'était détérioré en juin.

"Rien n’indique que la construction de logements aux États-Unis connaisse une reprise à la hausse dans un avenir proche, compte tenu des taux hypothécaires élevés, de la surconstruction antérieure dans le Sud, des stocks élevés de logements neufs par rapport aux ventes, et du niveau actuellement déprimé de l’activité des constructeurs dans l’enquête de la NAHB", a déclaré Sal Guatieri, économiste senior chez BMO Capital Markets.

Les mises en chantier de maisons individuelles, qui représentent l’essentiel de la construction résidentielle, ont reculé de 1,9 % pour s’établir à un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 882 000 unités, a indiqué le Bureau du recensement du département du Commerce. Ce niveau est le plus bas depuis septembre dernier.

La construction de maisons individuelles a reculé dans les régions du Sud et de l’Ouest, mais a progressé dans le Nord-Est et le Midwest. Elle a diminué de 6,7 % en glissement annuel en mai.

Les taux hypothécaires ont augmenté, la guerre soutenue par les États-Unis contre l’Iran ayant fait grimper les prix du pétrole, ce qui a alimenté l’inflation et les rendements des bons du Trésor. Le taux du prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans, très répandu, a augmenté de plus de 50 points de base depuis le début du conflit fin février, selon les données de l’agence de financement hypothécaire Freddie Mac. Washington et Téhéran ont annoncé dimanche s’être mis d’accord sur les conditions d’ pour mettre fin à la guerre et rouvrir le détroit d’Ormuz. Avant la guerre, le marché immobilier subissait la pression des droits de douane à l’importation, qui avaient fait grimper les prix des matériaux de construction et des appareils électroménagers.

Les permis de construire pour des maisons individuelles ont augmenté de 0,6 % le mois dernier, pour atteindre un taux de 886 000 unités. Les permis de construire ont progressé dans le Midwest et le Sud, mais ont reculé dans le Nord-Est et l’Ouest. En mai, ils ont reculé de 1,8 % en glissement annuel.

Les mises en chantier de projets immobiliers de cinq logements ou plus, un segment très volatil, ont chuté de 41,6 % pour s’établir à un rythme de 284 000 logements en mai. Les mises en chantier de logements collectifs ont chuté de 12,3 % en glissement annuel. L’ensemble des mises en chantier a reculé de 15,4 %, pour s’établir à un rythme de 1,177 million d’unités. Elles ont diminué de 8,7 % en glissement annuel en mai.

Les permis de construire pour les projets de logements collectifs ont baissé de 3,5 %, pour s’établir à un rythme de 474 000 logements le mois dernier. L’ensemble des permis de construire a reculé de 0,7 %, pour s’établir à un rythme de 1,413 million de logements le mois dernier. Ils ont baissé de 0,2 % en glissement annuel en mai. À Wall Street, les actions ont progressé, portées par l’optimisme suscité par l’accord de paix. Le dollar s’est légèrement affaibli face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont pour la plupart baissé.

LES CONSTRUCTEURS GÈRENT LE STOCK DE LOGEMENTS NEUFS

Certains économistes ont toutefois jugé que la baisse des mises en chantier de maisons individuelles était nécessaire, soulignant que le stock de logements neufs invendus sur le marché restait élevé en raison d’une demande faible.

"Ce recul devrait contribuer à éviter une accumulation indésirable des stocks de logements neufs", a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef pour les États-Unis chez Santander U.S. Capital Markets.

Le nombre de maisons individuelles dont la construction a été approuvée mais qui n’ont pas encore été mises en chantier a augmenté de 2,1 % pour atteindre 144 000 unités, tandis que les livraisons ont baissé de 1,6 % pour s’établir à 872 000 unités — leur plus bas niveau depuis six ans. La NAHB a estimé la pénurie nationale de logements à environ 1,2 million d’unités. Le parc de maisons individuelles en cours de construction a légèrement reculé de 0,3 %, à 587 000 unités. "Les mesures politiques doivent s’attaquer au volet "offre" de l’équation du logement pour réussir à résoudre la crise de l’accessibilité financière aux États-Unis", a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial.

La forte inflation et la stabilité du marché du travail ont toutefois accru les chances que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt, ce qui rend peu probable une baisse significative des taux hypothécaires.

Les économistes estiment toutefois que la barre est haute pour un resserrement de la politique monétaire, un argument renforcé par le recul des cours du pétrole. Les responsables de la banque centrale américaine tiennent une réunion de politique monétaire de deux jours à partir de mardi. La Fed devrait maintenir son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % , mais s’éloigner d’une orientation accommodante, selon les prévisions des économistes.

Un autre rapport du Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail a montré que les prix à l’importation avaient augmenté de 1,9 % en mai, portés par la hausse des prix des carburants et des biens d’équipement, après un bond de 2,0 % (chiffre révisé à la hausse) en avril. Les économistes avaient prévu que les prix à l’importation, qui excluent les droits de douane, augmenteraient de 1,0 % après une hausse de 1,9 % annoncée précédemment pour avril. Les prix à l’importation ont fortement augmenté depuis janvier, et la hausse du mois dernier s’est produite malgré le recul des cours du Brent, qui avaient atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années. Sur les douze mois clos en mai, les prix à l’importation ont progressé de 6,7 %, soit la plus forte hausse depuis août 2022. En avril, les prix à l’importation avaient augmenté de 4,2 % en glissement annuel. Ce rapport fait écho aux chiffres élevés enregistrés en mai pour l'indice des prix à la consommation et l'indice des prix à la production. Les économistes se montraient optimistes quant au fait que l’inflation ait atteint son pic en mai, compte tenu du recul des prix du pétrole.

Les prix des carburants importés ont augmenté de 12,5 % le mois dernier, après avoir bondi de 18,6 % en avril. Les prix des denrées alimentaires importées ont baissé de 0,1 %.

Les prix des biens d’équipement importés ont augmenté de 1,3 %, reflétant une frénésie de dépenses dans le domaine de l’intelligence artificielle, qui s’appuie sur des produits étrangers. Hors alimentation et énergie, les prix à l’importation ont progressé de 1,0 % après une hausse de 0,6 % en avril. Ils ont augmenté de 4,2 % en glissement annuel en mai.

"Hormis les carburants, nous nous attendons à une croissance plus modérée de l’inflation des produits informatiques, car la majeure partie de la flambée des prix des puces de mémoire devrait s’essouffler d’ici la fin de ce trimestre, même si elle continuera à se répercuter pendant un certain temps sur les prix des produits finis tels que les ordinateurs portables et les smartphones", a déclaré Abiel Reinhart, économiste chez JPMorgan.