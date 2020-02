Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "Les Misérables" de Ladj Ly César du meilleur film, la meilleure réalisation pour Polanski Reuters • 29/02/2020 à 00:29









PARIS, 29 février (Reuters) - "Les Misérables" de Ladj Ly a obtenu vendredi soir le César 2020 du meilleur film, devançant notamment le "J'accuse" de Roman Polanski, qui a remporté trois récompenses, dont le prix de la meilleure réalisation. L'attribution du César de la meilleure réalisation au film du cinéaste franco-polonais, accusé d'agressions sexuelles, a provoqué le départ de la salle de l'actrice Adèle Haenel et de plusieurs autres participants au rendez-vous annuel du cinéma français. La 45e cérémonie des César s'est déroulée sous tension autour des accusations portées contre Roman Polanski et de la question du respect des femmes dans le cinéma. "J'Accuse", qui avait décroché douze nominations, a également remporté les César des décors et de la meilleure adaptation. Roman Polanski, qui dément ces accusations, et toute l'équipe de son film avaient décidé de boycotter la cérémonie. (Elizabeth Pineau, édité par Henri-Pierre André version française Henri-Pierre André)

