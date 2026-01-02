Les ministres français signalent aux procureurs les contenus à caractère sexuel de Grok sur la plateforme X

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des ministres français ont signalé aux procureurs des contenus sexuellement explicites générés par Grok, le chatbot d'intelligence artificielle xAI d'Elon Musk, sur la plateforme X. Ils ont déclaré dans un communiqué vendredi que le contenu "sexuel et sexiste" était "manifestement illégal".

Grok a déclaré plus tôt dans la journée de vendredi que des lacunes dans les mesures de protection avaient donné lieu à des "images représentant des mineurs dans des vêtements minimaux" sur la plateforme de médias sociaux X et que des améliorations étaient en cours pour éviter cela.

Les ministres ont indiqué qu'ils avaient également signalé le contenu à l'autorité française de régulation des médias, l'Arcom, afin qu'elle vérifie si le contenu était conforme à la loi sur les services numériques de l'Union européenne.