Les ministres arménien et azerbaïdjanais des Affaires étrangères attendus à Moscou

MOSCOU, 9 octobre (Reuters) - L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont confirmé la venue, ce vendredi à Moscou, de leurs chefs de la diplomatie pour des entretiens sur le conflit du Haut-Karabakh, annonce le ministère russe des Affaires étrangères. "Bakou et Erevan ont confirmé leur participation aux pourparlers de Moscou. Des préparatifs sont en cours", a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe, citée par l'agence de presse RIA. Le Kremlin a convié jeudi le ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanian, et son homologue azerbaïdjanais Jeikhun Bayramova. Gelé depuis des années, le conflit entre forces azerbaïdjanaises et séparatistes arméniens du Haut-Karabakh a repris le 27 septembre avec une intensité sans précédent depuis les affrontements qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique, en 1991. (Alexander Marrow et Maria Kiselyova, version française Jean-Philippe Lefief)

