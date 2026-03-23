Les ministres américains de l'énergie et de l'intérieur rencontrent des dirigeants dans un contexte de turbulences sur les marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition de l'article du 22 mars sans changement) par Arathy Somasekhar et Georgina McCartney

Le ministre américain de l'énergie, Chris Wright, et le ministre de l'intérieur, Doug Burgum, ont discuté de tous les sujets, de l'augmentation de la production nationale de pétrole aux opportunités offertes par le Venezuela, avec des cadres du secteur de l'énergie à Houston, dimanche, alors que l'approvisionnement est le plus perturbé au monde, en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. La rencontre a eu lieu au cours d'un dîner, à la veille de la conférence annuelle CERAWeek sur l'énergie , où des dirigeants de grandes entreprises énergétiques, des ministres du pétrole et des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole se réunissent pour discuter de l'état de l'industrie.

Les prix du pétrole ont atteint des sommets pluriannuels dépassant les 100 dollars le baril après que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, la principale voie commerciale pour environ 20 % des flux de pétrole et de gaz dans le monde.

Les attaques contre les infrastructures énergétiques de la région ont causé des dommages à long terme, ce qui signifie que même si le détroit est rouvert, il faudra des années avant que les approvisionnements ne reviennent à leur niveau d'avant-guerre.

"Nous avons discuté des marchés du pétrole et du gaz et nous avons spéculé sur la durée de la fermeture du détroit. Il n'y a pas eu de consensus sur cette durée. Tout le monde se rend compte qu'il s'agit de la période la plus perturbée et la plus inhabituelle que les marchés de l'énergie aient jamais connue. Tout le monde doit s'adapter", a déclaré Bob Dudley, ancien directeur général de BP et président de l'Oil and Gas Climate Initiative.

Les deux représentants américains "essayaient essentiellement de faire valoir leur point de vue: "C'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien, et ceci et cela, du Venezuela à l'Iran"", a déclaré M. Dudley. "Mais les États-Unis sont absolument déterminés à faire ce qui doit être fait: ouvrir les détroits, avec ou sans l'aide de l'Europe."

Le secrétaire d'État Wright, à sa sortie, a déclaré aux journalistes que la question de l'énergie avait été abordée, mais il a refusé de donner plus de détails. Un haut fonctionnaire de l'administration, qui a refusé de s'exprimer à titre confidentiel, a déclaré que la possibilité d'augmenter la production pétrolière américaine avait également été évoquée.

Le dîner de dimanche au restaurant The Grove, dans le centre de Houston, est devenu une tradition de la conférence, réunissant les principaux dirigeants de l'industrie pétrolière, parmi lesquels figuraient par le passé les ministres de l'énergie de l'OPEP et les dirigeants de l'industrie du schiste.

Cette année, la réunion ne s'est pas limitée aux dirigeants de l'industrie pétrolière, avec une liste plus étendue de participants comprenant des dirigeants des secteurs du charbon et de l'électricité, soulignant l'importance croissante de la production d'électricité face à l'explosion de la demande des centres de données.

Toby Neugebauer, cofondateur et directeur général de Fermi America FRMI.O , Ernie Thrasher, directeur général de Xcoal, et Lorenzo Simonelli, directeur général de la société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O , figuraient parmi les participants. La guerre avec l'Iran ne montre aucun signe de relâchement, même après que le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait de mettre fin aux opérations. Samedi, M. Trump a déclaré que les États-Unis attaqueraient les centrales électriques iraniennes si le détroit n'était pas ouvert dans les 48 heures.

L'Iran a déclaré qu'il répondrait à toute action de ce type en attaquant les systèmes énergétiques et les installations de traitement de l'eau du Golfe. Les prix de l'essence aux États-Unis ont augmenté de près de 30 % depuis le début de la guerre à la fin du mois de février et approchent les 4 dollars le gallon, ce qui pose un problème potentiel à M. Trump avant les élections de mi-mandat en novembre. Les prix moyens du diesel ont grimé à plus de 5 dollars le gallon.

"Je pense que de grands efforts sont déployés pour minimiser la destruction des infrastructures, mais personne ne sait quel sera le résultat final", a déclaré M. Thrasher, de Xcoal, à l'issue du dîner.

"Ce que je retiens, c'est que nous vivons une période très volatile, qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais que nous croyons fermement qu'il existe une voie pour relever les défis et fournir l'énergie dont le monde a besoin, mais qu'il n'y a pas de solution miracle."