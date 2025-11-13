information fournie par Reuters • 13/11/2025 à 11:53

Les minières d'argent progressent grâce à l'optimisme lié à la baisse des taux de la Fed américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions de sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis gagnent du terrain avant l'ouverture du marché, suivant la hausse des prix du métal

GOL/

** L'argent au comptant XAG= en hausse de 1,2% à 54,05 $ l'once, en raison des attentes de réduction des taux de la Réserve fédérale américaine

** Hecla Mining HL.N en hausse de 3,2% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 3,3%

** Les sociétés minières canadiennes Endeavour Silver

EDR.TO EXK.N en hausse de 3,6 %, Silvercorp Metals SVM.TO

SVM.N en hausse de 3,3 % et Wheaton Precious Metals WPM.TO

WPM.N en hausse de 1,4 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 1,4% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 1,3%