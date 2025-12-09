 Aller au contenu principal
Les minières d'argent gagnent du terrain alors que les marchés s'attendent à ce que la Fed donne des indications sur la voie de l'assouplissement
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions des sociétés d'extraction d'argent gagnent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 1,7% à 59,1184 $ l'once

** Les prix augmentent alors que les investisseurs se positionnent pour une réduction attendue des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale en décembre et cherchent des signes pour savoir si les décideurs politiques vont tracer une voie d'assouplissement plus lente lors de leur réunion de deux jours qui débutera plus tard dans la journée

** Hecla Mining HL.N en hausse de 2,6% et Coeur Mining

CDE.N en hausse d'environ 2%

** Les minières canadiennes Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 1% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de ~2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P tous deux en hausse d'environ 2%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

Argent
59,52 USD Six - Forex 1 +2,27%
COEUR MINING
15,725 USD NYSE +2,71%
ENDEAVOUR SILVER
11,900 CAD TSX +1,19%
HECLA MINING
16,510 USD NYSE +4,20%
SILVERCORP METAL
11,120 CAD TSX +2,49%
