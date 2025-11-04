Les minières chutent et le lingot d'or passe sous la barre des 4.000 dollars en raison d'un dollar plus fort

** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant la baisse des prix des lingots

** L'or au comptant XAU= a baissé de 1,1 % à 3 956,37 $ l'once

** Les prix chutent alors que le dollar a atteint son plus haut niveau depuis trois mois, tandis que les traders attendent les données économiques américaines pour obtenir des indices sur la politique de la Réserve Fédérale

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont baissé de 2,7% chacune

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N , Sibanye Stillwater SBSW.N et Gold Fields GFI.N ont baissé de 4,4% à 5%

** Les mineurs canadiens Kinross Gold K.TO et Agnico Eagle Mines AEM.TO baissent d'environ 2 % chacun

