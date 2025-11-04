 Aller au contenu principal
CAC 40
8 067,53
-0,52%
Les minières chutent et le lingot d'or passe sous la barre des 4.000 dollars en raison d'un dollar plus fort
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 17:02

** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant la baisse des prix des lingots

** L'or au comptant XAU= a baissé de 1,1 % à 3 956,37 $ l'once

** Les prix chutent alors que le dollar a atteint son plus haut niveau depuis trois mois, tandis que les traders attendent les données économiques américaines pour obtenir des indices sur la politique de la Réserve Fédérale

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont baissé de 2,7% chacune

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N , Sibanye Stillwater SBSW.N et Gold Fields GFI.N ont baissé de 4,4% à 5%

** Les mineurs canadiens Kinross Gold K.TO et Agnico Eagle Mines AEM.TO baissent d'environ 2 % chacun

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
225,700 CAD TSX +0,05%
ANGLOGOLD ASH
64,275 USD NYSE -4,15%
BARRICK MINING
45,480 CAD TSX -1,22%
GOLD FIELDS
31,100 EUR Tradegate -5,76%
GOLD FIELDS SP ADR
36,415 USD NYSE -5,26%
HARMONY GOLD MIN
13,350 EUR Tradegate -5,32%
HARMONY GOLD SP ADR
15,450 USD NYSE -4,16%
KINROSS GOLD
32,390 CAD TSX -0,71%
NEWMONT
80,070 USD NYSE -1,94%
Or
3 969,74 USD Six - Forex 1 -0,79%
SIBANYE SP ADR
10,060 USD NYSE -3,78%
SIBANYE STILLW
2,160 EUR Tradegate -4,85%
SIBANYE STILLW
2,5500 USD OTCBB -6,25%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire


