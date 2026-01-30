Les minières aurifères chutent alors que le cours du lingot passe sous la barre des 5 000 dollars l'once

30 janvier - ** Les actions des minières aurifères cotées aux États-Unis sont en baisse avant l'ouverture du marché, dans le sillage de la chute des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de plus de 8 % à 4 958,34 $ l'once

** Le prix de l'or a glissé sous les 5 000 dollars l'once en raison de spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale américaine pourrait avoir un président plus faucon, bien que le métal soit resté en passe d'enregistrer son plus fort gain mensuel depuis 1999, soutenu par la demande de valeur refuge.

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N recule de 8,3% et Barrick Mining ABX.TO B.N chute de 10,4%

** Les minières sud-africaines Gold Fields GFI.N recule de 8,8%, AngloGold Ashanti AU.N baisse de 9,2%, Harmony Gold

HMY.N diminue de 10,2% et Sibanye Stillwater SBSW.N perd 9,8%

** Les minières canadiennes Agnico Eagle Mines AEM.TO

AEM.N plonge de 10,6% et Kinross Gold K.TO KGC.N recule de 10,2%