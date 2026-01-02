 Aller au contenu principal
Les minières aurifères brillent alors que le lingot reprend le chemin de la hausse après des gains historiques de 2025
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 11:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 janvier - ** Les actions des minières aurifères cotées aux États-Unis montent en flèche, alors que le lingot reprend son rallye historique GOL/

** L'or au comptant XAU= grimpe de 1,4 % à 4 372,35 $ l'once, à 07:24 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau en deux semaines mercredi

** Les prix au comptant augmentent car les tensions géopolitiques et les espoirs de taux d'intérêt plus bas en 2026 maintiennent intacte la demande de valeur refuge

** Les principales sociétés minières: Newmont NEM.N en hausse de 2,8%; Barrick Mining B.N ABX.TO en hausse de 2,7%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N +2,4%; Harmony Gold HMY.N +2,5%; Sibanye Stillwater SBSW.N +5,4%

** Les actions cotées en bourse aux États-Unis de sociétés minières canadiennes: Mines Agnico Eagle AEM.N AEM.TO en hausse de 2,5%; Kinross Gold KGC.N K.TO gagne 2,3%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
232,760 CAD TSX -1,08%
AGNICO EAGLE MIN
169,510 USD NYSE -1,35%
BARRICK MINING
59,790 CAD TSX -1,32%
GOLD FIELDS
37,500 EUR Tradegate -3,85%
GOLD FIELDS SP ADR
43,660 USD NYSE -1,09%
HARMONY GOLD MIN
17,600 EUR Tradegate -0,56%
HARMONY GOLD SP ADR
19,895 USD NYSE -0,80%
KINROSS GOLD
38,660 CAD TSX -1,33%
KINROSS GOLD
28,145 USD NYSE -1,66%
NEWMONT
99,850 USD NYSE -1,97%
Or
4 395,01 USD Six - Forex 1 +1,85%
SIBANYE SP ADR
14,245 USD NYSE -2,40%
SIBANYE STILLW
3,160 EUR Tradegate -3,36%
SIBANYE STILLW
3,5850 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
