Les minières aurifères brillent alors que le lingot reprend le chemin de la hausse après des gains historiques de 2025

2 janvier - ** Les actions des minières aurifères cotées aux États-Unis montent en flèche, alors que le lingot reprend son rallye historique GOL/

** L'or au comptant XAU= grimpe de 1,4 % à 4 372,35 $ l'once, à 07:24 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau en deux semaines mercredi

** Les prix au comptant augmentent car les tensions géopolitiques et les espoirs de taux d'intérêt plus bas en 2026 maintiennent intacte la demande de valeur refuge

** Les principales sociétés minières: Newmont NEM.N en hausse de 2,8%; Barrick Mining B.N ABX.TO en hausse de 2,7%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N +2,4%; Harmony Gold HMY.N +2,5%; Sibanye Stillwater SBSW.N +5,4%

** Les actions cotées en bourse aux États-Unis de sociétés minières canadiennes: Mines Agnico Eagle AEM.N AEM.TO en hausse de 2,5%; Kinross Gold KGC.N K.TO gagne 2,3%