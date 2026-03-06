 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre s'effondrent alors que les prix chutent en raison de l'augmentation des stocks au LME
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 15:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions des mineurs de cuivre cotés aux Etats-Unis chutent en pré-marché, suivant les prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 a baissé de 0,5 % à 12 840 $ la tonne ** Les prix du cuivre ont été sous pression en raison des stocks élevés de la Bourse des métaux de Londres

** Le cuivre, utilisé dans l'énergie, la construction et la fabrication, était en passe de perdre 3,8 % cette semaine, sa plus forte baisse depuis la semaine terminée le 4 avril 2025

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont baissé de 1,5 % et 5,2 %, respectivement

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N perdent 4 % et Freeport-McMoRan FCX.N perdent 3,3 %

** Hudbay Minerals HBM.TO , HBM.N et ERO Copper ERO.TO ,

ERO.N baissent respectivement de 2,5% et 1,3%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
72,405 USD NYSE -4,25%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 841,00 USD LME -0,92%
ERO COPPER
39,380 CAD TSX -0,05%
ERO COPPER
28,340 USD NYSE -1,56%
FREEPORT MCMORAN
60,665 USD NYSE -3,20%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
30,920 CAD TSX -1,78%
HUDBAY MINERALS
22,520 USD NYSE -2,21%
Pétrole Brent
91,02 USD Ice Europ +7,96%
Pétrole WTI
88,40 USD Ice Europ +12,07%
RIO TINTO SP ADR
89,680 USD NYSE -3,97%
SOUTHERN COPPER
186,310 USD NYSE -2,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

