Les mineurs de cuivre s'effondrent alors que les prix chutent en raison de l'augmentation des stocks au LME

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions des mineurs de cuivre cotés aux Etats-Unis chutent en pré-marché, suivant les prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 a baissé de 0,5 % à 12 840 $ la tonne ** Les prix du cuivre ont été sous pression en raison des stocks élevés de la Bourse des métaux de Londres

** Le cuivre, utilisé dans l'énergie, la construction et la fabrication, était en passe de perdre 3,8 % cette semaine, sa plus forte baisse depuis la semaine terminée le 4 avril 2025

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont baissé de 1,5 % et 5,2 %, respectivement

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N perdent 4 % et Freeport-McMoRan FCX.N perdent 3,3 %

** Hudbay Minerals HBM.TO , HBM.N et ERO Copper ERO.TO ,

ERO.N baissent respectivement de 2,5% et 1,3%