CAC 40
8 012,41
+0,66%
Les mineurs de cuivre progressent grâce aux flux de capitaux vers les actions américaines
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 15:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions cotées en bourse aux Etats-Unis des mineurs de cuivre augmentent avant le marché, suivant les prix plus élevés du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,8 % à 10 855 $ la tonne métrique ** Le prix du cuivre grimpe à son plus haut niveau depuis plus d'une semaine, soutenu par les afflux continus vers les stocks américains, bien que les perspectives de demande plus faibles de la part du principal consommateur de métaux, la Chine, aient limité les gains

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de 1,4 % et BHP Group BHP.N en hausse d'environ 1 %

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,5% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 1,3%

** Le canadien Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N et Teck Resources TECKb.TO TECK.N gagnent chacun ~1% et Ero Copper

ERO.TO ERO.N augmente marginalement

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

