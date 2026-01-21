Les mineurs de cuivre progressent grâce au rebond des prix du métal rouge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions cotées en bourse aux Etats-Unis des mineurs de cuivre augmentent avant le marché, suivant les prix plus élevés du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1,3 % à 12 920 $ la tonne métrique, après avoir clôturé en baisse de 1,6 % mardi

** Le métal largement utilisé dans l'énergie, la construction et la fabrication a atteint un record de 13 407 $/tonne métrique il y a une semaine ** Le prix du cuivre a augmenté après une forte baisse au cours de la session précédente, les investisseurs se concentrant sur les stocks serrés en dehors des États-Unis, même si des points d'interrogation persistent sur la demande

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de 4% et BHP Group BHP.N en hausse de 1,4% chacun

** Le mineur Freeport-McMoRan FCX.N gagne 1,5 %

** Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N augmente de ~2%, Ero Copper ERO.TO ERO.N ajoute 2,5% et Teck Resources TECKb.TO

TECK.N augmente de 5,5%