Les mineurs de cuivre progressent grâce au rebond des prix du métal rouge
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 13:19

21 janvier - ** Les actions cotées en bourse aux Etats-Unis des mineurs de cuivre augmentent avant le marché, suivant les prix plus élevés du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1,3 % à 12 920 $ la tonne métrique, après avoir clôturé en baisse de 1,6 % mardi

** Le métal largement utilisé dans l'énergie, la construction et la fabrication a atteint un record de 13 407 $/tonne métrique il y a une semaine ** Le prix du cuivre a augmenté après une forte baisse au cours de la session précédente, les investisseurs se concentrant sur les stocks serrés en dehors des États-Unis, même si des points d'interrogation persistent sur la demande

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de 4% et BHP Group BHP.N en hausse de 1,4% chacun

** Le mineur Freeport-McMoRan FCX.N gagne 1,5 %

** Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N augmente de ~2%, Ero Copper ERO.TO ERO.N ajoute 2,5% et Teck Resources TECKb.TO

TECK.N augmente de 5,5%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
64,380 USD NYSE -0,76%
BHP GRP
27,995 EUR Tradegate +2,17%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 059,00 USD LME +0,45%
ERO COPPER
42,860 CAD TSX 0,00%
ERO COPPER
30,990 USD NYSE +4,94%
FREEPORT MCMORAN
60,055 USD NYSE +2,26%
Gaz naturel
3,91 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
34,130 CAD TSX 0,00%
HUDBAY MINERALS
24,680 USD NYSE +9,66%
Pétrole Brent
65,08 USD Ice Europ +1,69%
Pétrole WTI
60,59 USD Ice Europ +1,56%
RIO TINTO
87,380 EUR Tradegate +3,78%
RIO TINTO
6 631,500 GBX LSE +5,03%
RIO TINTO SP ADR
85,680 USD NYSE +0,64%
TECK RESOURCES RG-B
69,470 CAD TSX 0,00%
TECK RESOURCES RG-B
50,210 USD NYSE -0,64%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

