Les mineurs de cuivre progressent grâce à des prix record et à des inquiétudes concernant l'offre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre -

** Les actions des mineurs de cuivre cotés en bourse aux Etats-Unis augmentent avant le marché, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMUCU3 sur le London Metal Exchange atteint un niveau record de 11 338 dollars la tonne métrique

** Les prix du cuivre ont augmenté, les inquiétudes concernant l'offre ayant soutenu la hausse générale du métal, tandis que le marché a tourné son attention vers la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt la semaine prochaine MET/L

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de 1% et BHP Group BHP.N en hausse de 1,1%

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,4% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse d'environ 2%

** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO HBM.N en hausse de ~1%, Teck Resources TECKb.TO TECK.N et Ero Copper ERO.TO

ERO.N en hausse de 1%