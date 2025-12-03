 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 075,87
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs de cuivre progressent grâce à des prix record et à des inquiétudes concernant l'offre
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 12:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre -

** Les actions des mineurs de cuivre cotés en bourse aux Etats-Unis augmentent avant le marché, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMUCU3 sur le London Metal Exchange atteint un niveau record de 11 338 dollars la tonne métrique

** Les prix du cuivre ont augmenté, les inquiétudes concernant l'offre ayant soutenu la hausse générale du métal, tandis que le marché a tourné son attention vers la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt la semaine prochaine MET/L

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de 1% et BHP Group BHP.N en hausse de 1,1%

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,4% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse d'environ 2%

** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO HBM.N en hausse de ~1%, Teck Resources TECKb.TO TECK.N et Ero Copper ERO.TO

ERO.N en hausse de 1%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
56,260 USD NYSE +1,93%
CUIVRE (COPPER GRADE)
11 285,00 USD LME -0,12%
ERO COPPER
34,970 CAD TSX -2,45%
ERO COPPER
25,015 USD NYSE -2,42%
FREEPORT MCMORAN
42,950 USD NYSE -0,35%
Gaz naturel
4,84 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
22,980 CAD TSX -2,67%
HUDBAY MINERALS
16,435 USD NYSE -2,55%
Pétrole Brent
63,17 USD Ice Europ +1,25%
Pétrole WTI
59,44 USD Ice Europ +1,40%
RIO TINTO SP ADR
72,325 USD NYSE +0,47%
SOUTHERN COPPER
134,880 USD NYSE +0,09%
TECK RESOURCES RG-B
60,430 CAD TSX -0,31%
TECK RESOURCES RG-B
43,225 USD NYSE -0,17%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank