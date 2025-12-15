Les mineurs de cuivre progressent alors que les prix du métal rouge augmentent en raison de la couverture de positions courtes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions de mineurs de cuivre cotées aux États-Unis augmentent avant l'ouverture du marché, suivant la hausse des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange est en hausse de 1,4 % à 11 670 $ la tonne métrique ** Les prix du cuivre augmentent alors que certains traders ont reporté leurs positions avant l'expiration d'un contrat cette semaine, ce qui aide le marché à mettre de côté les données faibles et les inquiétudes concernant le secteur de l'immobilier en Chine, le principal pays consommateur, pour l'instant

** Le cuivre a atteint un niveau record de 11 952 dollars la tonne métrique vendredi sur fond d'inquiétudes quant à la rareté de l'offre, puis a subi une liquidation massive dans un contexte de craintes renouvelées concernant l'éclatement de la bulle de l'IA

** Southern Copper SCCO.N est en hausse de 2,5 % et Freeport-McMoRan FCX.N gagne 1,9 %

** Le canadien Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N est en hausse d'environ 2 %, Ero Copper ERO.TO ERO.N gagne 5,3 % et Teck Resources TECKb.TO TECK.N progresse de 1,8 %