Les mineurs de cuivre progressent alors que les prix du métal rouge atteignent un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant la hausse du prix du métal rouge MET/L ** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 1,5 % à 11 616 $ la tonne et de plus de 30 % depuis le début de l'année; il devrait terminer la semaine en hausse de 3,8 % ** Le prix du cuivre a bondi à un niveau record de 11 705 $ la tonne plus tôt dans la session après que Citi ait revu à la hausse ses perspectives de prix pour le métal ** La faiblesse du dollar a également apporté un soutien avant une réduction attendue des taux américains la semaine prochaine

** Les actions du géant minier mondial BHP Group BHP.N cotées aux Etats-Unis ont augmenté de 1,1%

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 2,6%, Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 2,5% ** La société canadienne Hudbay Minerals HBM.TO gagne 1,6%, Teck Resources TECKb.TO gagne 1,5%, tandis qu'Ero Copper

ERO.TO augmente marginalement