Les mineurs de cuivre progressent alors que les prix du métal rouge atteignent un niveau record
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 16:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant la hausse du prix du métal rouge MET/L ** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 1,5 % à 11 616 $ la tonne et de plus de 30 % depuis le début de l'année; il devrait terminer la semaine en hausse de 3,8 % ** Le prix du cuivre a bondi à un niveau record de 11 705 $ la tonne plus tôt dans la session après que Citi ait revu à la hausse ses perspectives de prix pour le métal ** La faiblesse du dollar a également apporté un soutien avant une réduction attendue des taux américains la semaine prochaine

** Les actions du géant minier mondial BHP Group BHP.N cotées aux Etats-Unis ont augmenté de 1,1%

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 2,6%, Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 2,5% ** La société canadienne Hudbay Minerals HBM.TO gagne 1,6%, Teck Resources TECKb.TO gagne 1,5%, tandis qu'Ero Copper

ERO.TO augmente marginalement

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
59,730 USD NYSE +1,30%
BHP GRP
25,420 EUR Tradegate +0,91%
CUIVRE (COPPER GRADE)
11 472,00 USD LME +0,31%
ERO COPPER
35,780 CAD TSX +1,94%
FREEPORT MCMORAN
45,905 USD NYSE +2,89%
Gaz naturel
5,06 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
24,860 CAD TSX +2,68%
Pétrole Brent
63,91 USD Ice Europ +0,85%
Pétrole WTI
60,33 USD Ice Europ +1,06%
SOUTHERN COPPER
144,140 USD NYSE +2,96%
TECK RESOURCES RG-B
63,720 CAD TSX +1,76%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

