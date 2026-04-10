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Les mineurs de cuivre progressent alors que le métal rouge atteint un pic de trois semaines
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 17:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 avril - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les gains des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1,7 % à 12 901 $ la tonne métrique, son plus haut niveau depuis le 17 mars

** Le prix du cuivre a atteint son plus haut niveau depuis plus de trois semaines, les investisseurs évaluant les signes d'amélioration de la demande en Chine, principal consommateur de métaux, par rapport à l'incertitude d'un cessez-le-feu fragile dans la guerre en Iran

** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N ont augmenté de 1,8% et celles de BHP Group BHP.N ont légèrement progressé

** Les mineurs Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan

FCX.N gagnent respectivement 2,6% et 2,1%

** Hudbay Minerals HBM.TO bondit de 3 %, Ero Copper

ERO.TO ajoute 1,7 % et Teck Resources TECKb.TO augmente de 3,5 %

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
76,840 USD NYSE -0,50%
BHP GRP
32,705 EUR Tradegate -0,88%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 455,00 USD LME -0,77%
ERO COPPER
42,840 CAD TSX +0,61%
FREEPORT MCMORAN
67,360 USD NYSE +1,38%
Gaz naturel
2,67 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
33,220 CAD TSX +2,37%
Pétrole Brent
97,01 USD Ice Europ +0,62%
Pétrole WTI
98,74 USD Ice Europ +0,91%
RIO TINTO
101,400 EUR Tradegate +1,50%
RIO TINTO SP ADR
98,315 USD NYSE +1,22%
SOUTHERN COPPER
191,150 USD NYSE +1,68%
TECK RESOURCES RG-B
77,710 CAD TSX +2,80%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
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