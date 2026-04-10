Les mineurs de cuivre progressent alors que le métal rouge atteint un pic de trois semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 avril - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les gains des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1,7 % à 12 901 $ la tonne métrique, son plus haut niveau depuis le 17 mars

** Le prix du cuivre a atteint son plus haut niveau depuis plus de trois semaines, les investisseurs évaluant les signes d'amélioration de la demande en Chine, principal consommateur de métaux, par rapport à l'incertitude d'un cessez-le-feu fragile dans la guerre en Iran

** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N ont augmenté de 1,8% et celles de BHP Group BHP.N ont légèrement progressé

** Les mineurs Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan

FCX.N gagnent respectivement 2,6% et 2,1%

** Hudbay Minerals HBM.TO bondit de 3 %, Ero Copper

ERO.TO ajoute 1,7 % et Teck Resources TECKb.TO augmente de 3,5 %