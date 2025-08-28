 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40 Index (10x)
7 775,50
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs de cuivre profitent de la hausse des prix du métal rouge
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a gagné 0,7 % à 9 820 $ la tonne métrique, après avoir glissé de 0,8 % au cours de la session précédente

** Le prix du cuivre a légèrement augmenté , soutenu par un dollar plus faible et un appétit accru pour les actifs à risque après que les résultats de Nvidia aient rassuré les marchés sur le boom de l'intelligence artificielle

** Les actions cotées en bourse de Rio Tinto RIO.N augmentent de 1,1 % et celles de BHP Group BHP.N augmentent légèrement

** Les mineurs de cuivre: Southern Copper SCCO.N en hausse marginale et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 1,5 %

** Les mineurs canadiens: Hudbay Minerals HBM.TO en hausse marginale et Teck Resources TECKb.TO en hausse de 1,1 %

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
56,125 USD NYSE +0,46%
BHP GRP
24,080 EUR Tradegate +0,29%
COPPER GRADE
9 682,00 USD LME -0,26%
FREEPORT MCMORAN
44,370 USD NYSE +1,14%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HUDBAY MINERALS
16,160 CAD TSX +1,00%
NVIDIA
179,5700 USD NASDAQ -1,12%
Pétrole Brent
67,50 USD Ice Europ -0,44%
Pétrole WTI
63,42 USD Ice Europ -0,69%
RIO TINTO
64,610 EUR Tradegate +0,61%
RIO TINTO SP ADR
62,865 USD NYSE +1,18%
SOUTHERN COPPER
96,660 USD NYSE +0,47%
Afficher toutes les valeurs associées
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

