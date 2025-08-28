Les mineurs de cuivre profitent de la hausse des prix du métal rouge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a gagné 0,7 % à 9 820 $ la tonne métrique, après avoir glissé de 0,8 % au cours de la session précédente

** Le prix du cuivre a légèrement augmenté , soutenu par un dollar plus faible et un appétit accru pour les actifs à risque après que les résultats de Nvidia aient rassuré les marchés sur le boom de l'intelligence artificielle

** Les actions cotées en bourse de Rio Tinto RIO.N augmentent de 1,1 % et celles de BHP Group BHP.N augmentent légèrement

** Les mineurs de cuivre: Southern Copper SCCO.N en hausse marginale et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 1,5 %

** Les mineurs canadiens: Hudbay Minerals HBM.TO en hausse marginale et Teck Resources TECKb.TO en hausse de 1,1 %