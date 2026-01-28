Les mineurs de cuivre montent, suivant le prix du métal rouge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,6 % à 13 088 $ la tonne métrique ** Le prix du cuivre augmente après que le dollar américain a atteint son plus bas niveau en quatre ans et que les investisseurs spéculatifs ont continué à miser sur les métaux industriels MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N sont tous deux en légère hausse

** Southern Copper SCCO.N en légère hausse et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse d'environ 1%

** Teck Resources TECKb.TO en hausse marginale, Hudbay Minerals HBM.TO en hausse de 3%, et Ero Copper ERO.TO en hausse de 2,4%