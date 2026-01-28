 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre montent, suivant le prix du métal rouge
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 18:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,6 % à 13 088 $ la tonne métrique ** Le prix du cuivre augmente après que le dollar américain a atteint son plus bas niveau en quatre ans et que les investisseurs spéculatifs ont continué à miser sur les métaux industriels MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N sont tous deux en légère hausse

** Southern Copper SCCO.N en légère hausse et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse d'environ 1%

** Teck Resources TECKb.TO en hausse marginale, Hudbay Minerals HBM.TO en hausse de 3%, et Ero Copper ERO.TO en hausse de 2,4%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
70,470 USD NYSE -0,01%
BHP GRP
29,560 EUR Tradegate +1,23%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 980,00 USD LME -1,63%
ERO COPPER
49,100 CAD TSX +2,21%
FREEPORT MCMORAN
63,240 USD NYSE +0,60%
Gaz naturel
6,95 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
36,690 CAD TSX +3,00%
Pétrole Brent
67,93 USD Ice Europ +0,34%
Pétrole WTI
62,84 USD Ice Europ +0,45%
RIO TINTO
6 752,000 GBX LSE +0,36%
RIO TINTO SP ADR
93,150 USD NYSE +0,26%
SOUTHERN COPPER
195,280 USD NYSE +0,22%
TECK RESOURCES RG-B
76,580 CAD TSX -0,09%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
