Les mineurs de cuivre gagnent, les marchés boursiers se stabilisent et les inquiétudes concernant l'offre persistent

19 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre cotées aux États-Unis progressent en pré-Bourse, suivant la hausse des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 0,9 % à 10 812 $ la tonne métrique

** Le prix du cuivre se redresse, certains investisseurs considérant le récent recul comme un bon point d'entrée, tandis que les marchés boursiers se stabilisent sur fond d'inquiétudes persistantes concernant l'offre

** Le cours du cuivre au LME a perdu près de 5 % lorsqu'il a atteint mardi son plus bas niveau en près de deux semaines, après avoir touché un record de 11 200 dollars le 29 octobre

** Le géant mondial de l'exploitation minière BHP Group

BHP.N gagne légèrement du terrain

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,4% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 2,2%

** Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N en hausse de ~2%, Ero Copper ERO.TO ERO.N en hausse de 1,2% et Teck Resources

TECKb.TO TECK.N en hausse de ~1%