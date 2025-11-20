Les mineurs de cuivre gagnent du terrain, les résultats de Nvidia apaisant les inquiétudes liées au boom de l'IA

20 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant le prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange augmente de 0,3 % à 10 784 $ la tonne métrique ** Le prix du cuivre s'améliore grâce aux bons résultats du géant de l'informatique Nvidia, mais la force du dollar et les inquiétudes concernant la demande de la Chine, grande consommatrice de métaux, pèsent sur le marché ** De nombreux analystes s'attendent à ce que le cuivre bénéficie du câblage nécessaire à la distribution de l'énergie dans les centres de données d'intelligence artificielle.

** Les actions cotées aux Etats-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de 1,2% et BHP Group

BHP.N en légère hausse

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 1,1% chacun

** Les mineurs canadiens: Ero Copper ERO.TO en hausse de 1,5%, Hudbay Minerals HBM.TO en hausse de 1,2% et Teck Resources TECKb.TO en hausse de 1%