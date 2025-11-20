 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre gagnent du terrain, les résultats de Nvidia apaisant les inquiétudes liées au boom de l'IA
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 17:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant le prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange augmente de 0,3 % à 10 784 $ la tonne métrique ** Le prix du cuivre s'améliore grâce aux bons résultats du géant de l'informatique Nvidia, mais la force du dollar et les inquiétudes concernant la demande de la Chine, grande consommatrice de métaux, pèsent sur le marché ** De nombreux analystes s'attendent à ce que le cuivre bénéficie du câblage nécessaire à la distribution de l'énergie dans les centres de données d'intelligence artificielle.

** Les actions cotées aux Etats-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de 1,2% et BHP Group

BHP.N en légère hausse

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 1,1% chacun

** Les mineurs canadiens: Ero Copper ERO.TO en hausse de 1,5%, Hudbay Minerals HBM.TO en hausse de 1,2% et Teck Resources TECKb.TO en hausse de 1%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
52,695 USD NYSE -1,44%
BHP GRP
22,830 EUR Tradegate -1,79%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 784,00 USD LME +1,27%
ERO COPPER
30,090 CAD TSX -2,53%
FREEPORT MCMORAN
40,200 USD NYSE -2,52%
Gaz naturel
4,55 USD NYMEX -0,31%
HUDBAY MINERALS
20,910 CAD TSX -3,82%
NVIDIA
183,9300 USD NASDAQ -1,39%
Pétrole Brent
63,05 USD Ice Europ -0,96%
Pétrole WTI
58,72 USD Ice Europ -1,36%
RIO TINTO
5 336,000 GBX LSE +0,55%
RIO TINTO SP ADR
69,100 USD NYSE -0,48%
SOUTHERN COPPER
122,000 USD NYSE -2,63%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 17:37

    Je ne comprends pas : d'une part l'obsolescence de l'avant-dernier GPU a coûté une "blinde" à tous les acteurs et ça va recommencer, d'autre part on n'a pas l'énergie pour faire fonctionner tout ce qui est prévu en vente... Ya un loup !

Signaler le commentaire

