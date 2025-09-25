 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les mineurs de cuivre gagnent du terrain alors que les restrictions imposées par la Chine aux fonderies renforcent les craintes concernant l'offre
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 12:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières de cuivre augmentent en début de marché, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,9 % à 10 431,50 $ la tonne métrique

** Les prix du cuivre, utilisé dans l'énergie et la construction, ont atteint 10 485 dollars plus tôt dans la session, le plus haut niveau depuis mai 2024 ** Le cuivre prolonge ses gains récents alors que les contrôles proposés sur la capacité de fusion en Chine ont exacerbé les craintes sur l'approvisionnement après que Freeport-McMoran FCX.N ait réduit ses prévisions de production minière en Indonésie

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de ~3% et BHP Group BHP.N en hausse de 4,5%

** Les mineurs Southern Copper SCCO.N en hausse marginale et FCX en hausse de 1,7%

** Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N en hausse de 1,5%, Ero Copper ERO.TO ERO.N en hausse de ~2% et Teck Resources

TECKb.TO TECK.N en hausse de 1,9%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
53,500 USD NYSE +0,41%
BHP GRP
23,450 EUR Tradegate +2,94%
CUIVRE (COPPER GRADE)
9 862,00 USD LME -0,38%
ERO COPPER
26,010 CAD TSX +8,38%
ERO COPPER
18,730 USD NYSE +7,99%
FREEPORT MCMORAN
37,670 USD NYSE -17,01%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX -0,59%
HUDBAY MINERALS
19,660 CAD TSX +5,76%
HUDBAY MINERALS
14,135 USD NYSE +5,21%
Pétrole Brent
69,17 USD Ice Europ +0,14%
Pétrole WTI
64,77 USD Ice Europ +0,06%
RIO TINTO
67,430 EUR Tradegate +3,04%
RIO TINTO SP ADR
63,870 USD NYSE +0,49%
SOUTHERN COPPER
119,570 USD NYSE +8,33%
TECK RESOURCES RG-B
40,030 USD NYSE +3,65%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
