Les mineurs de cuivre gagnent du terrain alors que les restrictions imposées par la Chine aux fonderies renforcent les craintes concernant l'offre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières de cuivre augmentent en début de marché, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,9 % à 10 431,50 $ la tonne métrique

** Les prix du cuivre, utilisé dans l'énergie et la construction, ont atteint 10 485 dollars plus tôt dans la session, le plus haut niveau depuis mai 2024 ** Le cuivre prolonge ses gains récents alors que les contrôles proposés sur la capacité de fusion en Chine ont exacerbé les craintes sur l'approvisionnement après que Freeport-McMoran FCX.N ait réduit ses prévisions de production minière en Indonésie

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de ~3% et BHP Group BHP.N en hausse de 4,5%

** Les mineurs Southern Copper SCCO.N en hausse marginale et FCX en hausse de 1,7%

** Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N en hausse de 1,5%, Ero Copper ERO.TO ERO.N en hausse de ~2% et Teck Resources

TECKb.TO TECK.N en hausse de 1,9%