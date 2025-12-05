 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre gagnent du terrain alors que les prix du métal rouge atteignent un niveau record
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 12:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions de mineurs de cuivre cotées aux États-Unis augmentent avant l'ouverture du marché, suivant la hausse des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 1,4% à 11 609,50 $ la tonne. Le cuivre LME est en voie de terminer la semaine en hausse de 3,8% et a gagné plus de 30% en 2025

** Le métal, largement utilisé dans l'énergie, la construction et la fabrication, a précédemment augmenté de 2,2 % pour atteindre un sommet historique de 11 705 dollars la tonne ** Les prix du cuivre ont bondi à un niveau record après que Citi ait revu à la hausse ses perspectives de prix pour le métal, tandis que la faiblesse du dollar américain a également apporté un soutien avant une réduction attendue des taux d'intérêt de la Réserve fédérale la semaine prochaine

** Le géant mondial de l'exploitation minière BHP Group

BHP.N est en légère hausse

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,3% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 1,2%

** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO HBM.N en hausse de 1,2% et Teck Resources TECKb.TO TECK.N en hausse de 3,4%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
58,965 USD NYSE +1,84%
BHP GRP
25,495 EUR Tradegate +1,21%
CUIVRE (COPPER GRADE)
11 472,00 USD LME +0,31%
FREEPORT MCMORAN
44,615 USD NYSE +0,20%
Gaz naturel
5,06 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
24,210 CAD TSX -0,29%
HUDBAY MINERALS
17,335 USD NYSE +0,14%
Pétrole Brent
63,18 USD Ice Europ -0,30%
Pétrole WTI
59,59 USD Ice Europ -0,18%
SOUTHERN COPPER
140,000 USD NYSE +1,01%
TECK RESOURCES RG-B
62,620 CAD TSX +0,93%
TECK RESOURCES RG-B
44,865 USD NYSE +0,93%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

A lire aussi

  • Netflix va racheter Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars ( AFP / Patrick T. FALLON )
    Netflix va racheter Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:46 

    Netflix , le géant du streaming, va racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars au total, ont annoncé les deux entreprises américaines dans un communiqué commun vendredi. Cette acquisition, qui permet ... Lire la suite

  • La croissance révisée à la hausse à 0,3% au 3e trimestre, sur la zone Euro, selon Eurostat ( POOL / YVES HERMAN )
    Zone euro: la croissance révisée à la hausse à 0,3% au 3e trimestre, selon Eurostat
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:36 

    La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au troisième trimestre 2025 par rapport au précédent a été revue à la hausse, à 0,3%, a annoncé l'Office européen de statistiques Eurostat vendredi. Au cours de cette période, le PIB corrigé des variations ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump entouré par les chefs d'Etat rwandais Paul Kagame (G) et congolais Etienne Tshisekedi (D) lors de la cérémonie de signature d'un accord de paix, à Washington le 4 décembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Conflit dans l'est de la RDC: accord signé, mise en oeuvre complexe
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:28 

    La mise en oeuvre de l'accord entériné jeudi à Washington et visant à mettre un terme au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) s'annonce complexe alors même que d'intenses combats sont en cours vendredi dans l'Est congolais. - Diplomatie ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 05.12.2025 13:15 

    (Actualisé avec Netflix et WBD, contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,06% pour le Dow Jones .DJI , de 0,2% pour le Standard & Poor's-500

