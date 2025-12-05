Les mineurs de cuivre gagnent du terrain alors que les prix du métal rouge atteignent un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions de mineurs de cuivre cotées aux États-Unis augmentent avant l'ouverture du marché, suivant la hausse des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 1,4% à 11 609,50 $ la tonne. Le cuivre LME est en voie de terminer la semaine en hausse de 3,8% et a gagné plus de 30% en 2025

** Le métal, largement utilisé dans l'énergie, la construction et la fabrication, a précédemment augmenté de 2,2 % pour atteindre un sommet historique de 11 705 dollars la tonne ** Les prix du cuivre ont bondi à un niveau record après que Citi ait revu à la hausse ses perspectives de prix pour le métal, tandis que la faiblesse du dollar américain a également apporté un soutien avant une réduction attendue des taux d'intérêt de la Réserve fédérale la semaine prochaine

** Le géant mondial de l'exploitation minière BHP Group

BHP.N est en légère hausse

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,3% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 1,2%

** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO HBM.N en hausse de 1,2% et Teck Resources TECKb.TO TECK.N en hausse de 3,4%