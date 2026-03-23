Les mineurs de cuivre en hausse après le report par Trump des frappes militaires sur les centrales électriques iraniennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
23 mars - ** Les actions des mineurs de cuivreaugmentent, suivant les prixplus élevés du métal rouge MET/L
** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1,7% à 12 132 $ la tonne métrique
** Le prix du cuivre augmente après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ordonnerait à l'armée américaine de reporter toute frappe militaire contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes
** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N augmentent respectivementde 3,4 % et 4,4 %
** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N augmentent respectivementde 5,4% et 5,1%
** Hudbay Minerals HBM.TO bondit de 3,9 %, Ero Copper
ERO.TO gagne 3,8 % et Teck Resources TECKb.TO augmente de 4,6 %
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