Les mineurs de cuivre en hausse après le report par Trump des frappes militaires sur les centrales électriques iraniennes

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(Mises à jour)

23 mars - ** Les actions des mineurs de cuivreaugmentent, suivant les prixplus élevés du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1,7% à 12 132 $ la tonne métrique

** Le prix du cuivre augmente après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ordonnerait à l'armée américaine de reporter toute frappe militaire contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes

** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N augmentent respectivementde 3,4 % et 4,4 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N augmentent respectivementde 5,4% et 5,1%

** Hudbay Minerals HBM.TO bondit de 3,9 %, Ero Copper

ERO.TO gagne 3,8 % et Teck Resources TECKb.TO augmente de 4,6 %