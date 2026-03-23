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Les mineurs de cuivre en hausse après le report par Trump des frappes militaires sur les centrales électriques iraniennes
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

23 mars - ** Les actions des mineurs de cuivreaugmentent, suivant les prixplus élevés du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1,7% à 12 132 $ la tonne métrique

** Le prix du cuivre augmente après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ordonnerait à l'armée américaine de reporter toute frappe militaire contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes

** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N augmentent respectivementde 3,4 % et 4,4 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N augmentent respectivementde 5,4% et 5,1%

** Hudbay Minerals HBM.TO bondit de 3,9 %, Ero Copper

ERO.TO gagne 3,8 % et Teck Resources TECKb.TO augmente de 4,6 %

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
68,610 USD NYSE +5,17%
BHP GRP
29,380 EUR Tradegate +4,37%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 021,50 USD LME +1,65%
ERO COPPER
34,390 CAD TSX +6,11%
FREEPORT MCMORAN
55,080 USD NYSE +5,72%
Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
25,900 CAD TSX +4,65%
Pétrole Brent
99,69 USD Ice Europ -7,34%
Pétrole WTI
87,74 USD Ice Europ -9,17%
RIO TINTO
86,600 EUR Tradegate -1,53%
RIO TINTO SP ADR
86,520 USD NYSE +4,06%
SOUTHERN COPPER
161,500 USD NYSE +5,78%
TECK RESOURCES RG-B
66,640 CAD TSX +6,95%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
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