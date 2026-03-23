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Les mineurs de cuivre en baisse, le métal rouge tombant à son plus bas niveau depuis plus de trois mois
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 11:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions des mineurs de cuivre cotés aux Etats-Unis chutent en début de marché, suivant la baisse des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 1,6 % à 11 742 $/tonne, après une baisse de 1,9 % plus tôt dans la session, son plus bas niveau depuis le 19 décembre

** Le prix du cuivre a chuté à son plus bas niveau depuis plus de trois mois, alors qu'une nouvelle escalade dans la guerre au Moyen-Orient a poussé les prix du pétrole à la hausse

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N chutent respectivement de 2,8% et 1,6%

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N baissent respectivement de 3,1% et 3,3%

** Le canadien Hudbay Minerals HBM.TO , HBM.N glisse de 3,7%, Ero Copper ERO.TO , ERO.N baisse de 3,9% et Teck Resources TECKb.TO , TECK.N chute de 4,5%

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