Les mineurs de cuivre en baisse alors que les prix des métaux chutent en raison des préoccupations macroéconomiques
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 16:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre sont en baisse, suivant la chute des prix du métal rouge

** L'indice de référence du cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,5 % à 10 802,50 $ la tonne métrique ** Les prix du cuivre ont baissé, pénalisés par un dollar légèrement plus ferme, l'amenuisement des espoirs d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et une série de préoccupations macroéconomiques

** Les actions cotées aux États-Unis du géant minier mondial BHP Group BHP.N ont légèrement baissé

** Le mineur de cuivre Southern Copper SCCO.N en baisse marginale et son homologue Freeport-McMoRan FCX.N en baisse de 1,1%

** Les mineurs canadiens: Hudbay Minerals HBM.TO chute de 1,5%, Ero Copper ERO.TO plonge de 2,3% et Teck Resources

TECKb.TO baisse légèrement

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
55,200 USD NYSE -0,04%
BHP GRP
23,710 EUR Tradegate +0,17%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 851,00 USD LME -0,83%
ERO COPPER
29,870 CAD TSX -1,06%
FREEPORT MCMORAN
39,515 USD NYSE -1,64%
Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +1,26%
HUDBAY MINERALS
21,810 CAD TSX -1,40%
Pétrole Brent
64,22 USD Ice Europ -0,11%
Pétrole WTI
59,88 USD Ice Europ -0,07%
RIO TINTO
73,820 EUR Tradegate +1,26%
SOUTHERN COPPER
130,195 USD NYSE -0,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

