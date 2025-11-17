Les mineurs de cuivre en baisse alors que les prix des métaux chutent en raison des préoccupations macroéconomiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre sont en baisse, suivant la chute des prix du métal rouge

** L'indice de référence du cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,5 % à 10 802,50 $ la tonne métrique ** Les prix du cuivre ont baissé, pénalisés par un dollar légèrement plus ferme, l'amenuisement des espoirs d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et une série de préoccupations macroéconomiques

** Les actions cotées aux États-Unis du géant minier mondial BHP Group BHP.N ont légèrement baissé

** Le mineur de cuivre Southern Copper SCCO.N en baisse marginale et son homologue Freeport-McMoRan FCX.N en baisse de 1,1%

** Les mineurs canadiens: Hudbay Minerals HBM.TO chute de 1,5%, Ero Copper ERO.TO plonge de 2,3% et Teck Resources

TECKb.TO baisse légèrement