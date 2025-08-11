 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les mineurs de cuivre en baisse alors que les craintes concernant l'offre s'apaisent
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 18:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant les prix du métal rouge

** L'indice de référence du cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,4 % à 9 722 dollars la tonne métrique ** Le prix du cuivre a baissé alors que le Chili a autorisé la reprise de l'exploitation de la mine El Teniente de Codelco et que le dollar s'est renforcé, tandis que le marché attendait plus d'indices sur la trajectoire des taux d'intérêt ** Mineurs de cuivre: Southern Copper SCCO.N en baisse de ~3 % et FCX.N baisse marginalement ** Mineurs canadiens: Hudbay Minerals HBM.TO baisse de 1,6 %, Ero Copper ERO.TO baisse de 1,2 % et Teck Resources TECKb.TO baisse de 1,7 %

Valeurs associées

COPPER GRADE
9 627,00 USD LME -0,10%
ERO COPPER
18,850 CAD TSX -1,98%
FREEPORT MCMORAN
41,560 USD NYSE -0,70%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HUDBAY MINERALS
13,025 CAD TSX -1,70%
Pétrole Brent
66,67 USD Ice Europ +0,53%
Pétrole WTI
64,00 USD Ice Europ +1,01%
SOUTHERN COPPER
96,525 USD NYSE -3,58%
