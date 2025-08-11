Les mineurs de cuivre en baisse alors que les craintes concernant l'offre s'apaisent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant les prix du métal rouge

** L'indice de référence du cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,4 % à 9 722 dollars la tonne métrique ** Le prix du cuivre a baissé alors que le Chili a autorisé la reprise de l'exploitation de la mine El Teniente de Codelco et que le dollar s'est renforcé, tandis que le marché attendait plus d'indices sur la trajectoire des taux d'intérêt ** Mineurs de cuivre: Southern Copper SCCO.N en baisse de ~3 % et FCX.N baisse marginalement ** Mineurs canadiens: Hudbay Minerals HBM.TO baisse de 1,6 %, Ero Copper ERO.TO baisse de 1,2 % et Teck Resources TECKb.TO baisse de 1,7 %