Les mineurs de cuivre chutent, la faiblesse des données chinoises suscitant des inquiétudes quant à la demande
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

14 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant le prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 1% à 10 850 $ la tonne métrique, après avoir glissé jusqu'à 10 822 $ la tonne métrique plus tôt dans la session

** Les prix du cuivre chutent après que des données économiques faibles du principal consommateur qu'est la Chine ont alimenté les inquiétudes sur la demande et estompé les espoirs d'une nouvelle réduction des taux américains cette année

** Le métal était toujours sur la voie d'un gain hebdomadaire d'environ 1,2 %, après avoir brièvement franchi la barre des 11 000 $/tonne métrique jeudi. Il a atteint un sommet historique de 11 200 dollars le 29 octobre

** Les actions cotées aux États-Unis des géants mondiaux de l'industrie minière: Rio Tinto RIO.N en baissemarginale et BHP Group BHP.N en baisse de 2,1%

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N en baisse marginale et Freeport-McMoRan FCX.N en baisse de 1,5%

** Les mineurs canadiens: Hudbay Minerals HBM.TO perd 3,4 %, Ero Copper ERO.TO perd 3,7 % et Teck Resources TECKb.TO chute d'environ 1 %

BHP GROUP SP ADR
54,820 USD NYSE -2,02%
BHP GRP
23,525 EUR Tradegate -2,20%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 942,00 USD LME +1,01%
ERO COPPER
30,250 CAD TSX -2,17%
FREEPORT MCMORAN
39,940 USD NYSE -1,43%
Gaz naturel
4,65 USD NYMEX +1,31%
HUDBAY MINERALS
21,890 CAD TSX -1,71%
Pétrole Brent
64,36 USD Ice Europ +1,98%
Pétrole WTI
60,15 USD Ice Europ +2,19%
RIO TINTO
72,260 EUR Tradegate -2,18%
RIO TINTO SP ADR
70,505 USD NYSE -0,77%
SOUTHERN COPPER
130,661 USD NYSE -1,00%
