Les mineurs de cuivre chutent, la faiblesse des données chinoises suscitant des inquiétudes quant à la demande

(Mises à jour)

14 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant le prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 1% à 10 850 $ la tonne métrique, après avoir glissé jusqu'à 10 822 $ la tonne métrique plus tôt dans la session

** Les prix du cuivre chutent après que des données économiques faibles du principal consommateur qu'est la Chine ont alimenté les inquiétudes sur la demande et estompé les espoirs d'une nouvelle réduction des taux américains cette année

** Le métal était toujours sur la voie d'un gain hebdomadaire d'environ 1,2 %, après avoir brièvement franchi la barre des 11 000 $/tonne métrique jeudi. Il a atteint un sommet historique de 11 200 dollars le 29 octobre

** Les actions cotées aux États-Unis des géants mondiaux de l'industrie minière: Rio Tinto RIO.N en baissemarginale et BHP Group BHP.N en baisse de 2,1%

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N en baisse marginale et Freeport-McMoRan FCX.N en baisse de 1,5%

** Les mineurs canadiens: Hudbay Minerals HBM.TO perd 3,4 %, Ero Copper ERO.TO perd 3,7 % et Teck Resources TECKb.TO chute d'environ 1 %