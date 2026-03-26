Les mineurs de cuivre chutent en raison de stocks élevés et de vents contraires macroéconomiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières de cuivre chutent en début de marché, suivant les prix du métal rouge MET/L ** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 glisse de 0,4 % à 12 267,50 $/tonne métrique, après avoir chuté de 1,7 % plus tôt dans la séance ** Les prix chutent alors que les niveaux élevés des stocks et les préoccupations macroéconomiques exercent une pression sur le métal

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont baissé respectivement de 2,7 % et de 1,8 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N perd ~1% et Freeport-McMoRan FCX.N chute de 3,4% ** Teck Resources TECKb.TO , TECK.N et ERO Copper ERO.TO ,

ERO.N , respectivement en baisse de 5% et 3,4%