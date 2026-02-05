 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs de cuivre chutent en raison de la hausse des stocks et de la vigueur du dollar
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 février - ** Les actions des sociétés minières de cuivre chutent, suivant les prix du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,9 % à 12 925 $ la tonne métrique

** Les prix chutent , suivant les pertes dans le complexe des métaux précieux, alors que l'augmentation des stocks et le renforcement du dollar américain ont pesé sur les prix MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N en baisse de 2,6% et ~3%, respectivement

** Southern Copper SCCO.N chute de 2,2%; Freeport-McMoRan

FCX.N perd 1,5%

** Teck Resources TECKb.TO baisse légèrement, Hudbay Minerals HBM.TO et Ero Copper ERO.TO baissent tous deux de 5%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
69,190 USD NYSE -4,21%
BHP GRP
29,250 EUR Tradegate -4,88%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 247,00 USD LME -0,36%
ERO COPPER
44,870 CAD TSX -6,89%
FREEPORT MCMORAN
58,970 USD NYSE -4,69%
Gaz naturel
3,47 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
32,580 CAD TSX -6,81%
Pétrole Brent
67,29 USD Ice Europ -2,41%
Pétrole WTI
63,03 USD Ice Europ -2,14%
RIO TINTO
6 822,000 GBX LSE -2,61%
RIO TINTO SP ADR
92,450 USD NYSE -4,18%
SOUTHERN COPPER
187,300 USD NYSE -4,39%
TECK RESOURCES RG-B
74,610 CAD TSX -2,20%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank