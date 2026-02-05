Les mineurs de cuivre chutent en raison de la hausse des stocks et de la vigueur du dollar

(Mises à jour)

5 février - ** Les actions des sociétés minières de cuivre chutent, suivant les prix du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,9 % à 12 925 $ la tonne métrique

** Les prix chutent , suivant les pertes dans le complexe des métaux précieux, alors que l'augmentation des stocks et le renforcement du dollar américain ont pesé sur les prix MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N en baisse de 2,6% et ~3%, respectivement

** Southern Copper SCCO.N chute de 2,2%; Freeport-McMoRan

FCX.N perd 1,5%

** Teck Resources TECKb.TO baisse légèrement, Hudbay Minerals HBM.TO et Ero Copper ERO.TO baissent tous deux de 5%