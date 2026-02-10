Les mineurs de cuivre chutent en raison de la hausse des stocks

10 février - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant les prix du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,6 % à 13 093 dollars la tonne métrique ** Les prix du cuivre chutent , sous la pression d'une augmentation des stocks et d'une activité commerciale limitée avant la pause du Nouvel An lunaire MET/

** Le géant minier mondial Rio Tinto RIO.N en baisse de ~1%

** Southern Copper SCCO.N chute de ~3%; Freeport-McMoRan

FCX.N baisse de 2%

** Teck Resources TECKb.TO baisse de ~1%, Hudbay Minerals

HBM.TO chute de 3,6% et Ero Copper ERO.TO chute de ~4%