Les mineurs de cuivre chutent en raison de la hausse des stocks

10 février - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant les prix du métal rouge
** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,6 % à 13 093 dollars la tonne métrique ** Les prix du cuivre chutent , sous la pression d'une augmentation des stocks et d'une activité commerciale limitée avant la pause du Nouvel An lunaire MET/
** Le géant minier mondial Rio Tinto RIO.N en baisse de ~1%
** Southern Copper SCCO.N chute de ~3%; Freeport-McMoRan
FCX.N baisse de 2%
** Teck Resources TECKb.TO baisse de ~1%, Hudbay Minerals
